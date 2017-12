Regionalsport Schwarzwald Wild Wings: Keine Zeit für Euphorie

Schwenningen empfängt am Samstag in ausverkaufter Helios-Arena Schlusslicht Straubing Tigers.

Eishockey: Die Wild Wings mischen weiter die Deutsche Eishockey Liga auf. Nach dem überragenden 4:2-Sieg am Donnerstag gegen den amtierenden Meister EHC Red Bull München bleibt jedoch keine Zeit für Euphorie. Bereits am Samstagnachmittag (14 Uhr) kommen die Straubing Tigers in die Helios Arena.

Eis war heiß begehrt am Donnerstagabend. Einerseits logischerweise als Spielfläche in der restlos ausverkauften Helios Arena, andererseits in „Beutelform“ nach der Partie gegen München. Etliche Schwenninger Spieler hatten nach dem grandiosen Erfolg gegen München Bedarf an punktueller Kühlung. Blaue Flecken gab es reichlich. Ein spürbares Indiz dafür, dass sich die Schwäne an diesem Abend in so ziemlich alles hineingeworfen hatten, was nach einem gefährlichen Schuss des Gegners aussah. Allein Marc El-Sayed hätte sich mehrere Orden verdient gehabt, aber auch die Kollegen Tim Bender oder Kyle Sonnenburg setzten ihren Körper mehrfach als „Barrikade“ ein. Die Wild Wings gaben buchstäblich alles gegen den Ligakrösus aus der bayrischen Landeshauptstadt.

Der Auftritt gegen den bisherigen DEL-Spitzenreiter wohl einer der besten der Schwenninger in dieser Saison. Nicht nur der außergewöhnliche Kampfgeist zeichnete die Schwaben an diesem Abend aus, sondern auch eine begeisternde mentale Stärke. Vor allem angesichts der Tatsache, dass das Team bereits zum dritten Mal in Folge mit nur vier Verteidigern auflaufen konnte. Erneut half Uli Maurer in der Defensive aus und bekam denn auch ein Sonderlob vom Chefcoach Pat Cortina:. „Uli macht das extrem gut und ich möchte mich bei ihm bedanken, dass er diese Rolle annimmt und so gut ausfüllt.“,Immerhin besteht eine leise Hoffnung, dass für die Partie gegen Straubing einer der verletzten Defensivkräfte zurückkehren kann.

Einen sehr überraschenden Rückkehrer gab es aber auch schon gegen München. Nach fünf Wochen Verletzungspause nach einer Handoperation war Mirko Höfflin endlich wieder dabei. Und es war, als wäre er nie weg gewesen. Ein Tor, eine Vorlage und seine läuferischen und technischen Fähigkeiten geben den Wild Wings nochmal eine deutlichen Qualitätsschub. „Wir haben morgens entschieden, dass Mirko einige Wechsel spielen soll. Er hat allerdings mehr Eiszeit bekommen als ich gedacht habe und uns sehr geholfen“,lobte Cortina. Der wiedergenesene Schützling nahm das „etwas mehr an Eiszeit“ grinsend zur Kenntnis. „Es hat wohl ganz gut ausgesehen, deshalb hat mich der Trainer gar nicht gefragt, ob ich mehr spielen kann oder will“, erklärte der Stürmer und fügt an:. „Ich hatte wirklich Spaß.“

Zeit zum Eingewöhnen aber hatte Höfflin nicht, brauchte er auch nicht. Stattdessen ging der Blick schon wieder nach vorne auf die Partie gegen Schlusslicht Straubing: „Wir dürfen kein Team auf die leichte Schulter nehmen, sollten aber das Selbstvertrauen aus dem Sieg gegen München mitnehmen.“ Die Straubinger haben sich in den letzten Wochen kräftig gesteigert und die Pre-Playoffs fast wieder in Sichtweite. So schlugen sie zuletzt die Grizzlys Wolfsburg in deren Halle.

Die beiden bisherigen Spiele in dieser Saison gegen die Tigers gewannen die Schwenninger mit 5:3 und 4:3 nach Penaltyschießen. Fraglich ist der Einsatz von Andreé Hult, der gegen München aufgrund einer Unterkörperverletzung passen musste. Ein weiteres Fragezeichen steht mit der langen Ausfallliste hinter dem Thema Kraftreserven. „Sicher habe ich da ein bisschen Sorgen“, sagte Cortina. „Aber es ist dieses Jahr in der DEL so und für alle Mannschaften gleich.“ Unterstützend eingreifen können und werden sicher die heimischen Fans in der erneut ausverkauften Helios Arena, denn sie haben definitiv Zeit für Euphorie. Die Wild Wings haben im Übrigen gegen Straubing die Chance, ihre bisherige Punkte-Bestmarke seit dem DEL-Rückkehr (58) zu knacken – und dies bereits 15 Spiele vor Ende der Hauptrunde.