Regionalsport Schwarzwald Wild Wings: Härtetest auf Schnee und Eis

Schwenningen will in Köln Platz fünf verteidigen

Eishockey: Die Wild Wings haben bei ihrem Auswärtsspiel in Köln zwei schwierige Aufgaben zu bewältigen: Zum einen sollten sie am Donnerstag (19.30 Uhr) bei den Haien punkten, um ihre hervorragende Tabellenposition zu verteidigen. Zum anderen müssen sie sich durch das Schneechaos kämpfen, das ganz Deutschland derzeit heimsucht. „Ich habe ein bisschen Angst“, sagte Schwenningens Trainer Pat Cortina vor der Abfahrt am Mittwoch. Der Coach fürchtete sich nicht etwa vor dem Gegner, sondern vor den glatten Straßen. Er konnte alles gebrauchen, nur keine zusätzlichen Reisestrapazen.

Das erste Teilstück führte die Neckarstädter nach Limburg an der Lahn. Nach der dort verbrachten Nacht absolviert die Mannschaft im wenigen Kilometer entfernten Diez um 10.30 Uhr ein Training. Anschließend waren noch mal rund eineinhalb Stunden Wegstrecke nach Köln zu bewältigen – vorausgesetzt alles läuft nach Plan. Cortina: „Ich hoffe, wir erleben keine bösen Überraschungen.“

Sollte sich der Reisestress in Grenzen halten, gehen die Schwenninger auf jeden Fall ausgeruht aufs Eis. Nach dem Kraftakt in Straubing durften die Profis zwei frei Tage genießen. Cortina: „Das hat uns sehr geholfen. Beim Training am Mittwochvormittag war die Energie wieder da.“ Eine Menge Kraft wird auch nötig sein, um in Köln zu bestehen. „Das ist eine starke, gefährliche Mannschaft“, sagt Cortina. Aktuell haben die Domstädter drei Punkte weniger auf dem Konto als die Schwenninger, aber zwei Spiele weniger absolviert. Da wäre ein eigener Erfolg doppelt wertvoll, um den Konkurrenten auf Distanz zu halten.

Cortina weiß, worauf es ankommt in dieser heißen Saisonphase. „Disziplin und Kampfgeist werden die nächsten Spiele entscheiden.“ Eigenschaften, die den Wild Wings bisher schon manchen Punkt beschert und den Unterschied zum Gegner ausgemacht haben. Warum also sollte es nicht wieder klappen wie am 1. Dezember, als die Wild Wings mit einem 5:4-Sieg nach Verlängerung die Lanxess-Arena verließen?

Schwenningen tritt mit der gleichen Mannschaft an, die zuletzt in Straubing erfolgreich war. Zwischen den Pfosten steht erneut Dustin Strahlmeier. Ursprünglich hatte Cortina auf die Rückkehr von Mirko Sacher gehofft. Doch daraus wird nichts. „Das Training am Mittwoch hat gezeigt, dass er noch nicht so weit ist.“ Vielleicht klappt es ja am Sonntag (14 Uhr) mit einem Comeback des Verteidigers, der schon seit November verletzt pausieren muss.

Bis zuletzt hatte sich Schwenningens Torhüter Dustin Strahlmeier leise Hoffnungen auf eine Nominierung für den Olympia-Kader der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft gemacht. Vergeblich. Bundestrainer Marco Sturm setzt lieber auf die Erfahrung eines Danny aus den Birken (EHC Red Bull München) oder Dennis Endras (Adler Mannheim). Dass Strahlmeier aktuell der wohl beste deutsche Schlussmann ist, spielte bei den Überlegungen wohl eher eine untergeordnete Rolle. „Der Bundestrainer hat seine Gründe, wie er die Spieler auswählt“, sagt Cortina, der dieses Amt ebenfalls schon inne hatte. Der 53-Jährige glaubt aber fest daran, dass Strahlmeier international seinen Weg machen wird. „Er wird schon bald im Kader sein“, ist der SERC-Coach überzeugt. Vielleicht schon bei der Eishockey-Weltmeisterschaft, die im Mai in Dänemark stattfindet. Da will Sturm jüngeren Kräften eine Chance geben, sich zu bewähren. Eine gute Gelegenheit, um den 25-jährigen Schwenninger zu testen.

Neben Strahlmeier wäre auch Will Acton ein Kandidat für die Olympischen Winterspiele in Pyeongchang gewesen. Da die nordamerikanische Profi-Liga NHL wegen des Spektakels in Südkorea die aktuelle Saison nicht unterbricht, dürfen viele Stars der weltbesten Liga diesmal keine Olympia-Luft schnuppern. Das ist zugleich die Chance für jene Spieler aus Übersee, die nicht in der NHL unter Vertrag stehen. Zum Beispiel Will Acton, der sogar über einen amerikanischen und kanadischen Pass verfügt. Immerhin liegt der Schwenninger Kapitän in der Scorerliste der DEL auf Rang drei. Doch wie es scheint, haben weder die USA noch Kanada Interesse an den Diensten des SERC-Stürmers. „Ich habe noch von keiner Seite etwas gehört“, sagt Acton. Und das sei gut so. „So kann ich mit meiner Familie die freien Tage genießen“, sagt der 30-Jährige.

Sein Trainer sieht die Nichtnominierung seiner Profis mit einem lachenden und weinenden Auge: „Olympische Spiele sind das Top-Ereignis für jeden Sportler. Aber ich bin auch froh, wenn meine Jungs ihre Kräfte schonen können“, sagt Cortina. Der Italo-Kanadier weiß, wovon er spricht. 1992 war Cortina als Co-Trainer mit der italienischen Auswahl bei den Olympischen Spielen in Albertville dabei. „Wir wurden zwar Letzter, aber es war ein einmaliges Erlebnis.“