Regionalsport Schwarzwald Wild Wings Future: "Ein Punkt wäre auch schon okay"

Schwenninger U19-Mannschaft spielt zweimal gegen Regensburg. U16-Schüler treffen auf Nürnberg

Eishockey, DNL B: Wild Wings Future – EV Regensburg (Samstag, 19 Uhr und Sonntag, 11 Uhr). (ms) Seit fünf Spielen ist die Schwenninger U19-Mannschaft sieglos und trägt die rote Laterne der DNL. Ein Umstand, der für Coach Wayne Hynes nicht überraschend kommt. „Das ist eine schwere Liga mit den besten Teams Deutschlands. Wir versuchen, in jedem Spiel zu lernen und so oft wie möglich zu punkten.“ Hynes hofft, dass dies gegen Regensburg bereits der Fall sein wird. „Das ist einer der besten Nachwuchsvereine des Landes, sie haben ein gutes Team. Sechs Punkte wären überragend, einer wäre aber auch schon okay.“ Das Trainerteam kann aller Voraussicht nach wieder auf Alen Culum und Fabio Laule zurückgreifen. Alledings sind noch etliche weitere Spieler angeschlagen.

Schüler-Bundesliga C: Wild Wings Future – EHC 80 Nürnberg (Samstag, 16 Uhr, und Sonntag, 10 Uhr). Mit drei Siegen am verlängerten Wochenende hat sich die U16 des SERC auf den ersten Platz der Tabelle vorgeschoben. Auf die beiden Auswärtssiege in Füssen folgte ein 3:1 gegen Ravensburg am Dienstag. Nun empfangen die Jungs von Trainer Alexander Dück den Nürnberger EHC, der derzeit auf Platz fünf rangiert.

Fire Wings erwarten Hügelsheim

Eishockey, Regionalliga: Nach dem Null-Punkte Wochenende zum Saisonstart stehen die Schwenninger Fire Wings bei ihrem ersten Heimspiel am Sonntag (17 Uhr) gegen die Hügelsheim Rhinos bereits unter Druck.

Für die Fire Wings geht es nun darum, die beiden Auftaktniederlagen aus den Köpfen zu streichen und sich in der Helios-Arena von einer anderen Seite zu präsentieren. Waren die Schwenninger in Heilbronn zum größten Teil chancenlos, ließen sie in Eppelheim die nötige Cleverness vor dem gegnerischen Tor vermissen.

Die Mannschaft vom Baden-Airpark geht mit einem nahezu unveränderten Team in die neue Saison. Lediglich auf der Trainerposition hat neuerdings Terry Trenholm das Sagen. Außerdem haben die Nashörner mit Max Häberle einen erfahrenen Torhüter verpflichtet, der die letzten Jahre beim Ligakonkurrenten Bietigheim zwischen den Pfosten stand. Als weiterer Neuzugang kam mit Andreas Druzhinin ein junger Verteidiger, der zuletzt für Schwenningen in der DNL auflief und nun in Hügelsheim Regionalligaluft schnuppern soll.

„Wir haben in den Spielen in Heilbronn und Eppelheim nicht unser volles Potenzial ausgeschöpft und zu viele Strafzeiten kassiert. Auch die Chancenverwertung muss besser werden“, findet SERC-Trainer Matthias Kloiber deutliche Worte an seine Mannschaft. „Dennoch bin ich zuversichtlich, dass wir uns am Sonntag von einer anderen Seite zeigen werden als in den ersten beiden Partien. Die Jungs sind bereit, die ersten Zähler der Saison einzufahren, dafür haben sie in dieser Woche hart trainiert.“

U12 gewinnt in Heilbronn

Am vergangenen Dienstag spielte die U12-Mannschaft vom Schwenninger ERC auswärts in Heilbronn gegen die SG Heilbronner EC/EKU Mannheim. Die jungen Wild Wings ließen sich auch von dem frühen Gegentreffer in der zweiten Minute nicht schocken und feierten nach überlegenem Spiel einen klaren 11:6-Erfolg.