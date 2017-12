Regionalsport Schwarzwald Wild Wings Furture: Alexander Komov wechselt nach Pittsburgh

Eishockey-Talent versucht sein Glück in den USA

Eishockey: (ms) Das Schwenninger Nachwuchstalent Alexander Komov wechselt in die USA nach Pittsburgh. „Das ist für uns ein herber Verlust. Alexander ist ein großes Talent“, sagte SERC-Nachwuchs-Cheftrainer Wayne Hynes. Bereits am vergangenen Wochenende fehlte Komov bei den beiden Auswärtspartien der Schwenninger U19-Mannschaft in Regensburg. Im Sommer wurde NHL-Champion Pittsburgh Penguins auf den 16-jährigen Stürmer aufmerksam, nun ist der Wechsel in trockenen Tüchern. Hynes: „Das ist eine tolle Chance für ihn, ein neues Land und eine andere Eishockey-Kultur kennenzulernen.“