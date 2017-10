Regionalsport Schwarzwald Wild Wings: Endspurt vor der Pause

Schwenningen bestreitet drei Spiele in fünf Tagen. Auftakt mit Eishockey-Derby bei Adler Mannheim

Eishockey: Endspurt vor der Pause: Bis zum Turnier um den Deutschland Cup (10. bis 12. November) in Augsburg haben die Wild Wings noch fünf Spiele vor der Brust, drei davon in den nächsten fünf Tagen. Am Freitag (19.30 Uhr) gastieren die Schwenninger im baden-württembergischen Derby in Mannheim. Am Sonntag (14 Uhr) kommen die Nürnberg Icetigers in die Helios-Arena. Nur 48 Stunden später, am Dienstag (14 Uhr), erwarten die SERC-Profis die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven zum zweiten Heimspiel in Folge.

Acht Punkte in den vergangenen drei Spielen haben die Wild Wings auf Tabellenplatz acht katapuliert. Was noch wichtiger ist: Sie haben sich ein kleines Polster geschaffen zu jenen Mannschaften, die aktuell nicht in den Playoff-Rängen vertreten sind. Klar, dass Trainer Pat Cortina Zufriedenheit ausstrahlt. „Das ist die Konsequenz unserer täglichen Arbeit. Die Jungs arbeiten jeden Tag, um den Entwicklungsprozess fortzusetzen. Das ist der Schlüssel zum Erfolg.“

Seit ihrer Rückkehr in die Deutsche Eishockey Liga kam es nicht oft vor, dass sich die Wild Wings nach 16 Spielen derart in den Top Ten festgebissen haben. Deshalb ist Cortina gespannt, wie seine Spieler mit dieser ungewohnten Rolle umgehen. „Wir müssen unsere Linie beibehalten und immer daran erinnern, was uns auf unserem Weg hier hingeführt hat“, sagt der 53-Jährige. Selbstzufriedenheit und Überheblichkeit – diese Attribute will der Italo-Kanadier bei seinen Profis mit allen Mitteln verhindern.

Da kommt ein Gegner wie Mannheim gerade recht, um nicht übermütig zu werden. Die Bilanz der Wild Wings in der SAP-Arena sieht trübe aus. Am 26. Oktober 2001 gewannen die Wild Wings letzmals ein DEL-Derby in Mannheim. Danach setzte es für die Schwenninger elf Niederlagen in Serie ohne Punktgewinn. Kein Zweifel, die Schwäne fahren als krasser Außenseiter in die Kurpfalz, da spielt es keine Rolle, dass die Adler vom Verletzungspech gebeutelt sind und nur zwei Punkte mehr auf dem Konto haben als die Wild Wings. „Mannheim ist eine Top-Mannschaft“, weiß Cortina, um im gleichen Atemzug hinzuzufügen: „In einem Derby kann alles passieren.“ Der Coach rechnet damit, dass die Gastgeber das Spiel mit der Scheibe kontrollieren werden und hat ein Gegenmittel parat: „Da müssen wir eben gut spielen, wenn wir den Puck nicht haben.“

Eine ähnliche Verteilung der Spielanteile erwartet Cortina auch beim Heimspiel gegen Nürnberg. Die Franken feierten zuletzt sechs Siege in Folge und sind wohl nur deshalb nicht Tabellenführer, weil sie ein Spiel weniger ausgetragen haben als München und Berlin. Für die Partie am Sonntag rechnen die Wild Wings mit 4000 Zuschauern. Rund 400 Nürnberger Fans werden mit einem Sonderzug anreisen.

Personell sieht es bei den Wild Wings für das Wochenende nicht rosig aus. Marc El-Sayed, Andrée Hult, Simon Danner, Kyle Sonnenburg und Jussi Timonen werden am Freitag und Sonntag fehlen. Von diesem Quintett dürfte allenfalls Simon Danner am Dienstag wieder zur Verfügung stehen. Mit der Rückkehr von Timonen und Hult rechnet Cortina erst nach dem Deutschland-Cup. Im Fall des schwedischen Stürmers räumt Cortina Fehler ein. „Der Einsatz gegen Iserlohn kam für Hult zu früh. Diesmal wollen wir kein Risiko mehr eingehen.“ Zwischen den Pfosten steht Dustin Strahlmeier, der am Dienstag gegen Straubing fehlte.

Deutschland Cup: Nach ihren hervorragenden Leistungen in den vergangenen Wochen bestand am Neckarursprung die leise Hoffnung, dass Bundestrainer Marco Sturm zumindest einen Schwenninger Spieler in den Kader für den Deutschland Cup berufen würde. Doch daraus wurde nichts. Weder Torhüter Dustin Strahlmeier noch Verteidiger Mirko Sacher sind im aktuellen Aufgebot der deutschen Nationalmannschaft.

Aufgebot der Wild Wings

Abwehr:

Kaijomaa – Bohac

Bittner – Bender

Brückner – Sacher

Angriff:

Recht – Acton – Höfflin

Giliati – Bartalis – Poukkula

Kurth – Maurer – Herpich

Wörle – Palausch – wechselnder Stürmer