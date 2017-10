Regionalsport Schwarzwald Wild Wings: Deutschland-Tour mit Happy-End

Schwenningen nach drei Auswärtsspielen wieder zuhause. Nach Rückstand in Augsburg Charakter gezeigt

Eishockey: Nach den Niederlagen in Nürnberg und Bremerhaven fand die fünftägige Deutschland-Tour der Wild Wings in Augsburg doch noch ein versöhnliches Ende. Mit einer furiosen Aufholjagd hatten die Schwenninger in der letzten halben Stunde selbst dafür gesorgt, dass sie nach den drei Spielen nicht mit leeren Händen, sondern wenigstens mit drei Punkten nach Hause zurückkehrten. Nicht nur deshalb war der Auftritt in der Fuggerstadt ein ganz besonderer für Pat Cortina. „Wenn du in drei Spielen sechs Punkte abgibst, kannst du als Trainer nicht zufrieden sein. Aber der Sieg in Augsburg war für mich viel wichtiger als die nackte Punktzahl nach der Reise. In diesem Spiel haben wir gezeigt, wofür die Wild Wings stehen. Wir haben auch nach dem 0:3-Rückstand nie aufgegeben und tolle Moral bewiesen.“ Am Ende stand ein Schwenninger 5:3-Erfolg, mit dem keiner der 5000 Zuschauer im Curt-Frenzel-Stadion mehr gerechnet hatte. Außerdem bemerkenswert: Nach 156 Minuten Torflaute hatten die Neckarstädter endlich wieder getroffen.

Die Vorzeichen für solch eine derart spektakuläre Wende standen nicht sonderlich gut. Schließlich hatten die Wild Wings zwei Tage zuvor beim 0:1 in Bremerhaven nicht ihr wahres Gesicht gezeigt. Nach einer desolaten Leistung konnten sie froh sein, nur einen Treffer kassiert zu haben. „Das Spiel hätte auch 5:0 für Bremerhaven ausgehen können“, sagt Cortina. Kein Biss, kein Wille und im zweiten Spiel in Folge keine Tore. Klar, dass der Coach arg enttäuscht war von der Mannschaft. Der 53-Jährige musste aber nicht erst den Holzhammer auspacken, um auf seine Mannschaft einzudreschen. „Die Spieler haben sich selbst am meisten über ihre schlechte Leistung geärgert“, sagt Cortina. Also beschränkte sich das Trainerteam darauf, den Profis die gemachten Fehler und Wege für einen besseren Auftritt aufzuzeigen. Der Plan ging auf. Cortina: „Wir haben gegen Augsburg unsere Identität wiedergefunden.“

Begonnen hatte der mehr als 2000 Kilometer lange Trip am vergangenen Freitag mit der Fahrt nach Nürnberg. Zwar zogen die Wild Wings bei den Franken mit 0:3 den Kürzeren, heimsten aber dennoch reichlich Komplimente ein. Nicht zum ersten Mal in dieser Saison, was Cortina ein wenig nervte. „Nicht schlecht ist eben nicht gut genug“, lautete sein lapidarer Kommentar. In Nürnberg stand nicht Dustin Strahlmeier zwischen den Pfosten, sondern Marco Wölfl. Spekulationen, dass die Schwäne sich bei den IceTigers ohnehin kaum Chancen ausrechneten und deshalb ihre Nummer zwei ins Tor stellten, weist Cortina scharf zurück. „Es war schon im Vorfeld klar, dass Wölfl eines der drei Spiele machen würde. Ihn gegen Bremerhaven zu bringen, wäre nicht fair gewesen, da wir drei Tage nicht trainiert hatten. So etwas steckt Strahlmeier besser weg.“

Kaum Training, insgesamt 25 Stunden Busfahrt und Übernachtungen in Hotels: Die Tour hielt einige Strapazen für die Schwenninger bereit. „Das war ein langer und schwieriger Trip“, lautete Cortinas Fazit. Immerhin hatte er den Eindruck, dass die Mannschaft während der fünf Tage noch stärker zusammengewachsen ist. „Das war gut für das Teambuilding. Die Art und Weise, wie wir in Augsburg auf die zwei Niederlagen und den Dreitore-Rückstand geantwortet haben, zeigt, dass das Team noch kompakter geworden ist.“

Den freien Mittwoch verbrachte der SERC-Coach bei seiner Familie in München. Donnerstagfrüh geht es wieder zurück nach Schwenningen. Da beginnt die Vorbereitung auf das Heimspiel am Freitag (19.30 Uhr) gegen die Düsseldorfer EG. In dieser Partie rechnet der Trainer auch mit István Bartalis, der zuletzt aufgrund einer Schnittwunde fehlte. Damit sind alle Spieler fit – gute Voraussetzungen, um das erste Heimspiel nach der Deutschland-Tour erfolgreich zu gestalten.