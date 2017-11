Regionalsport Schwarzwald Wild Wings: "Der Akku ist wieder voll"

Schwenningen spielt am Freitag in München. Am Sonntag zuhause gegen Bremerhaven

Eishockey: Die Wild Wings sprühen nach der zweiwöchigen Pause voller Tatendrang und wollen am liebsten dort anknüpfen, wo sie am 5. November aufgehört haben: ein Wochenende mit sechs Punkten. Das wird nicht einfach, denn beim amtierenden Meister EHC Red Bull München (Freitag, 19.30 Uhr) und am Sonntag (14 Uhr) zuhause gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven warten zwei starke Gegner auf die Schwenninger. Bislang verließen sie gegen beide Teams als Verlierer das Eis.

Entspannt und mit einem Lächeln im Gesicht – so präsentierte sich Pat Cortina beim Pressegespräch am Donnerstag. Kein Wunder: "Tempo und Stimmung im Training waren sehr gut. Auch der Akku ist wieder voll", sagte der 53-Jährige. Die Batterie war vor allem deshalb leer, weil die Schwenninger etliche verletzte Spieler zu beklagen hatten. Dieses Handicap ist nun überwunden. Bis auf Marc El-Sayed (Fraktur) waren alle Profis im Training. Allerdings ist noch nicht sicher, ob die beiden Verteidiger Jussi Timonen und Kyle Sonnenburg in München auf dem Eis stehen werden. Cortina: "Das entscheidet sich beim Abschlusstraining am Freitag." Er plant mit sechs Verteidigern und 13 Stürmern. Angreifer Nummer 13 wird Marcel Kurth sein, der in dieser Woche krank war und nicht alle Trainingseinheiten absolvieren konnte. Zwischen den Pfosten steht Dustin Strahlmeier. Da der Angriff dank des wiedergenesenen Andrée Hult und der Rückkehr von Damien Fleury üppig bestückt ist, wurde Lennart Palausch nach Freiburg beordert. Er wird die Breisgauer in der Partie bei den Tölzer Löwen verstärken.

Obwohl die sechs Spiele vor der Deutschlandcup-Pause, was die Punktausbeute betrifft, sehr erfolgreich verliefen, war Cortina mit den Auftritten seiner Mannschaft nicht rundum zufrieden. "Wir haben in der Defensive zu viele Torchancen zugelassen. Das muss wieder besser werden", fordert der Coach. Gegen München und Bremerhaven erwartet Cortina zwei laufintensive Spiele. "Beide Teams üben starken Druck aus. Da dürfen wir die Räume nicht zu groß werden lassen und müssen sehr viel Schlittschuh laufen."

Einen Vorgeschmack, was die Wild Wings am Sonntag in der Helios-Arena erwartet, lieferte die 1:4-Heimniederlage am 31. Oktober gegen Bremerhaven. Damals waren die Schwenninger völlig chancenlos. Auch Dustin Strahlmeier hat diese Partie noch gut in Erinnerung. Obwohl der SERC-Schlussmann eine starke Leistung zeigte, musste er viermal hinter sich greifen. Deshalb ist für ihn diesmal Angriff die beste Verteidigung. "Wir müssen vor dem gegnerischen Tor aggressiver spielen und unsere Chancen effektiv nutzen", sagt der 25-Jährige. Strahlmeier spielt aktuell eine hervorragende Saison und ist auch bei anderen DEL-Klubs heiß begehrt. Das heißt allerdings nicht, dass er Schwenningen auf jeden Fall verlassen wird. Im Gegenteil: "Es gefällt mir hier sehr gut. Bei den Verhandlungen gibt es keinen Zeitdruck." Allerdings werden sich die Wild Wings angesichts der zahlungskräftigen Konkurrenz finanziell wohl strecken müssen, um den Torhüter am Neckarursprung zu halten. Das gilt auch für Mirko Sacher, der ebenfalls im Fokus der DEL-Konkurrenz steht.

So sehen die Schwenninger Angriffreihen gegen München aus: Rech – Acton – Fleury; Poukkula – Höfflin – Giliati; Wörle – Danner – Maurer; Bartalis – Hult – Herpich.