Regionalsport Schwarzwald Wild Wings: Da waren's nur noch acht

DEL-Hauptrunde neigt sich dem Ende entgegen. Aufatmen bei Schwenningen nach Sieg in Straubing

Eishockey: Mit Siebenmeilenstiefeln nähert sich die Deutsche Eishockey Liga dem Ende der Hauptrunde. Vor und nach der Olympiapause haben die Schwenninger Wild Wings noch acht Spiele auszutragen und es werden acht extrem harte Aufgaben sein. Denn nie war die Liga ausgeglichener als in dieser Saison.

Die Erleichterung war am Sonntagnachmittag spürbar. Nach dem 3:2-Erfolg seiner Wild Wings in Straubing atmete auch Schwenningens Trainer Pat Cortina erst mal tief durch. „Das waren drei sehr wichtige Punkte für uns. Wir hatten zwar auch ein bisschen Glück. Aber meine Mannschaft hat Charakter gezeigt und der Kampfgeist war super“, sagte der Coach. Tatsächlich hatten seine Spieler vieles gut gemacht im Spiel gegen beim Tabellenletzten aus Niederbayern, obwohl der Start alles andere als vielversprechend war. Nach nur 48 Sekunden lagen die Schwarzwälder bereits 0:1 zurück.

Doch wie schon so häufig in dieser Saison arbeiteten sich die Wild Wings in die Partie. Begünstigt durch kapitale Fehler der Tigers, hatte Schwenningen das Spiel zum Ende des zweiten Abschnitts gedreht und im Griff. Was fehlte, war der vierte Treffer, der den Gastgebern endgültig den „Zahn gezogen“ hätte. So aber musste man zittern, zumal Straubing der 2:3-Anschlusstreffer gelang. „Es ist nicht unser Ziel, dass es hinten raus immer so spannend wird“, erklärte SERC-Stürmer Tobias Wörle danach grinsend. „Aber immerhin sind unsere Spiele schon die ganze Saison über das Eintrittsgeld wert.“

Dieser Satz traf auch für das Heimspiel am Freitag gegen München zu. Die Wild Wings agierten bei der 1:2-Niederlage gegen den amtierenden Meister beinahe über 60 Minuten auf Augenhöhe. Punkte gab es dafür allerdings keine. Die „Roten Bullen“ zeigten sich gnadenlos effektiv, abgeklärt und eine geschlossene Mannschaftsleistung. Doch auch die Schwenninger glänzten mit einem ausgezeichneten Auftritt, die ihrem Trainer ein ungewohntes Gefühl auf der Bank bescherte. „Ich habe das Spiel, auch wenn wir verloren haben, sogar genossen. Beide Mannschaften haben ein Top-Spiel gezeigt. Es war toll anzuschauen“, urteilte Cortina. Er war überrascht, mit wie viel Energie sein Team zu Werke ging. Immerhin galt es zuletzt drei Partien pro Woche zu absolvieren. Kein Wunder, dass am Sonntag in Straubing am Ende die Kraft fehlte. „Die Energie war im letzten Drittel schon ein Faktor“, sagte der Trainer. Nun können die Schwenninger Profis zumindest ein wenig durchatmen, denn bis zur Olympiapause wartet auf die Wild Wings ein normales Arbeitspensum von zwei Spielen pro Woche.

Dies bedeutet zugleich, dass die Wild Wings an manchen Spieltagen zum Zuschauen verurteilt sind. Angesichts der Tabelle kein einfaches Unterfangen, immerhin treffen die direkten Konkurrenten um einen Playoff-Platz aber auch direkt aufeinander. Zehn Punkte trennen die Neckarstädter derzeit von Platz elf und damit dem frühen Saisonschluss. Kein wirklich großes Polster, da die Schwenninger bereits zwei Spiele mehr ausgetragen haben als einige Konkurrenten. „Ich kann mich nicht erinnern, dass ich einen Kampf um die Endrunde mit so vielen Mannschaften schon mal mitgemacht habe“, beschreibt SERC-Stürmer Simon Danner diese Situation. „Die Liga wird von Jahr zu Jahr ausgeglichener, jeder kann jeden schlagen.“ Dennoch ist dem erfahrenen Angreifer nicht bange, was die Chancen seiner Mannschaft angeht. „Wenn es uns gelingt, die Leistung gegen München in den restlichen Spielen aufs Eis zu bringen, werden wir die nötigen Punkte holen. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Wobei sich mein Blick immer nach unten richtet. Der Abstand zu Platz elf ist entscheidend. Wenn wir am Ende Neunter oder Zehnter werden, ist mir das auch recht. Hauptsache, wir kommen in die Endrunde“, sagt der 31-Jährige. Danner geht davon aus, dass sich die Sache erst in den Begegnungen nach der Olympia-Pause entscheiden wird.

Andere Dinge werden sich dagegen wohl etwas früher klären. Stichwort Vertragsgespräche. In den letzten Wochen war angesichts des extrem gedrängten Spielplans dafür kaum Zeit. „Der Fokus lag zuletzt ganz klar auf den Spielen. Die Spieler sollten sich darauf konzentrieren können. Es macht keinen Sinn, zwischendurch in aller Kürze über Verträge zu sprechen. Auch die Spieler brauchen die Zeit, sich über ihre weitere Zukunft Gedanken zu machen. Diese Zeit hatten sie in den letzten Wochen nicht“, erklärt Schwenningens Manager Jürgen Rumrich.

Bei immerhin elf Akteuren der Wild Wings stehen keine Gespräche an, da sie ohnehin noch einen Vertrag für die nächste Saison haben. Dies sind die Verteidiger Dominik Bittner, Benedikt Brückner und Mirko Sacher, dazu im Sturm Will Acton, Istvan Bartalis, Simon Danner, Marc El-Sayed, Mirko Höfflin, Marcel Kurth und Tobias Wörle. Torhüter Dustin Strahlmeier sowie das Trainerteam mit Pat Cortina, Petteri Väkiparta und Ilpo Kauhanen haben ihre Verträge unlängst ebenfalls verlängert.