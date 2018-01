Regionalsport Schwarzwald Wild Wings: Bloß keine Gedanken an das Ergebnis

Wild Wings: Bloß keine Gedanken an das Ergebnis

Schwenningen spielt am Mittwochabend in Düsseldorf. Angreifer Istvan Bartalis nicht dabei

Eishockey: Nach der 0:4-Pleite der Wild Wings in Krefeld hatte Trainer Pat Cortina lange überlegt, wie er auf die schwache Vorstellung seiner Mannschaft reagieren soll. Letztlich verzichtete er auf besondere Maßnahmen. „Wir haben am Dienstagmorgen trainiert wie immer“, sagt der 53-Jährige. Cortina hatte schnell gemerkt, dass es keiner Standpauke bedurfte, um seinen Profis den Kopf zu waschen. „Die Jungs wissen selbst am besten, dass sie schlecht gespielt haben und wollen von sich aus eine Reaktion zeigen.“

Den Schwenningern bleibt ohnehin kaum Zeit, um allzu lange über die kapitale Niederlage zu grübeln. Schon am Mittwoch (19.30 Uhr) haben sie die Gelegenheit, sich zu rehabilitieren und gegen die Düsseldorfer EG eine deutlich bessere Leistung zu zeigen. Cortina kennt den Weg, um wieder in die Spur zurückzufinden. „Wir sind nur dann erfolgreich, wenn wir nicht ans Gewinnen oder Verlieren denken, sondern einfach unser Spiel spielen“, weiß der Italo-Kanadier. Genau das will der Coach der Mannschaft vermitteln.

Die Erinnerungen an den kommenden Gegner sind gut. Vor fünf Tagen gewannen die Neckarstädter ihr Heimspiel gegen Düsseldorf mit 4:2. Es war ein besonderer Freitagabend in der jüngsten DEL-Geschichte der Wild Wings. Die Schwenninger übertrafen mit 59 Punkten die bisherige Bestmarke von 58 Zählern. Zudem war die Helios-Arena mit 6215 Zuschauern zum dritten Mal in Folge ausverkauft – ein Novum seit der DEL-Rückkehr 2013. Als ob dies noch nicht genug wäre, setzten die Wild Wings im 40. Saisonspiel noch einen drauf und erzielten ihr 100. Saisontor.

Doch das ist Schnee von gestern. Die Rheinländer werden darauf brennen, nach drei verlorenen Vergleichen in dieser Saison endlich den ersten Sieg gegen Schwenningen einzufahren und den Rückstand auf den Playoff-Konkurrenten auf einen Punkt zu verkürzen.

Neben den langzeitverletzten Verteidigern Mirko Sacher und Benedikt Brückner fehlt bei den Schwenningern auch Istvan Bartalis. Der Stürmer muss aufgrund von Rückenproblemen passen. Zwischen den Pfosten steht Dustin Strahlmeier. Um nach der Nullnummer in Krefeld neuen Schwung in den eigenen Angriff zu bringen, stellt Cortina die Sturmreihen um. Will Acton spielt zwischen Andrée Hult und Damien Fleury. Mirko Höfflin agiert als Center zwischen Markus Poukkula und Stefano Giliati. Marc El-Sayed setzt als Mittelstürmer seine Partner Uli Maurer und Tobias Wörle in Szene und Simon Danner spielt zwischen Kai Herpich und Anthony Rech.

Die Wild Wings fliegen am Mittwochvormittag von Zürich nach Düsseldorf und kehren am Donnerstag wieder an den Neckarursprung zurück – hoffentlich mit drei Punkten im Gepäck.