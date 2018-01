Regionalsport Schwarzwald Wild Wings: Aufreger mit Happy-End

Schwenningen holt in Düsseldorf wichtige Punkte. Am Freitagabend kommt München in die Helios-Arena

Eishockey: Pat Cortina ist ein Mann, der in der Trainerzunft nicht zu den Schreihälsen an der Bande zählt. Zumeist verfolgt er das Geschehen auf dem Eis mit stoischer Gelassenheit – zumindest äußerlich, auch wenn es manchmal in ihm brodelt. Am Mittwochabend aber ließ der 53-Jährige beim 3:2-Sieg nach Verlängerung in Düsseldorf seinem Frust freien Lauf. Cortina regte sich fürchterlich über jene Szene auf, die sich in Minute vier abgespielt hatte. Schwenningen erzielte aus dem Gewühl heraus das erste Tor der Abends, das letztlich nicht zählte. Nachdem die Schiedsrichter den Treffer zunächst gegeben hatten, beschwerte sich Düsseldorfs Trainer Mike Pellegrims. Die Referees nahmen daraufhin die Szene noch mal per Video in Augenschein und ihre Entscheidung schließlich zurück.

Es war nicht das annullierte Tor, das Cortina in Rage versetzte, sondern das Verhalten der Unparteiischen. "Die Schiedsrichter haben nur mit dem Düsseldorfer Trainer gesprochen, aber nicht mit mir. Dabei wäre es ihre Pflicht gewesen, auch mit mir über ihre Vorgehensweise zu reden. Dieses Verhalten war nicht in Ordnung", sagte der Schwenninger Coach. Was später kaum einer sah im ISS-Dome: "Während einer Spielunterbrechung sprach Cortina nochmals mit den Schiedsrichtern, die ihm recht gegeben und sich nachträglich bei ihm entschuldigt hätten.

Obwohl die zwei Punkte im Rheinland für den weiteren Saisonverlauf ungemein wichtig waren, maß Cortina der Art und Weise, wie der Sieg unter Dach und Fach gebracht wurde, noch mehr Bedeutung bei. "Es war ein gutes Spiel von uns. Wir haben nach dem 0:4 in Krefeld wieder jenes Eishockey gespielt, das die Wild Wings verkörpern", sagte der Italo-Kanadier.

Die Tore für Schwenningen während der regulären Spielzeit erzielten Damien Fleury und Markus Poukkula im Schlussdrittel. Andrée Hult machte in der dritten Minute der Verlängerung den Sieg mit einem Überzahltreffer perfekt. "Wir haben dank unseres Kampfgeistes zwei Punkte geholt", sagte Fleury. Großen Anteil am Erfolg hatte Torhüter Dustin Strahlmeier. "Er hat sehr stark gehalten", lobte Cortina den Schwenninger Keeper, der auch von Pellegrims ein Kompliment erhielt. "Strahlmeier war gut, hatte aber bei 38 von 41 Schüssen freie Sicht. Da müssen wir mehr vor dem gegnerischen Tor arbeiten", sagte der Düsseldorfer Trainer.

Am Donnerstag kehrten die Schwenninger Profis um die Mittagszeit an den Neckarursprung zurück. Dann begann auch schon wieder die Vorbereitung auf die kommenden Aufgaben. Am Freitag (Beginn: 19.30 Uhr) erwarten die Wild Wings den EHC Red Bull München. Der Tabellenzweite von der Isar zog zuletzt am 28. Dezember mit 2:4 in der Helios-Arena den Kürzeren. Am Sonntag (16.30 Uhr) folgt die Auswärtspartie beim DEL-Schlusslicht Straubing Tigers. "Das ist unser drittes Spiel innerhalb von fünf Tagen. Das geht langsam an die Substanz, während Straubing völlig ausgeruht antreten kann", gibt Cortina zu bedenken. Nur gut, dass die Schwenninger in Düsseldorf von weiteren Verletzungen verschont blieben. Ob auch Istvan Bartalis, der zuletzt zweimal wegen Rückenschmerzen passen musste, wieder mitstürmen kann, wird sich erst kurzfristig entscheiden. Auch in der Torhüterfrage wollte sich Cortina am Donnerstag nicht festlegen. "Das werden wir noch klären. Im Moment denken wir nur von Tag zu Tag."