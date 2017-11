Regionalsport Schwarzwald Wild Wings: Anthony Rech vertraut auf seinen Instinkt

Schwenninger bleiben trotz Siegesserie bescheiden. Französischer Stürmer nimmt tolle Entwicklung

Eishockey: Vier Siege in Folge – da könnte man schon mal ins Träumen und Schwärmen geraten. Für die Wild Wings aber keine Option. Manchmal muss man sich in Phrasen flüchten. Und eben diese waren am Sonntagnachmittag in der Helios Arena reihenweise zu hören. Nichts ist schwieriger, als auf die berühmte Euphoriebremse zu treten. Die Schwenninger gaben sich aber alle Mühe. „Wir haben noch nichts erreicht“, erklärte Tobias Wörle. „Wir schauen weiter von Spiel zu Spiel“, sagte Trainer Pat Cortina. Um sogleich hinzuzufügen: „Wir müssen auf dem Boden bleiben und jeden Tag weiter hart arbeiten.“

Wann hat man derartige Sätze seit der Rückkehr des SERC in die DEL vor vier Jahren gehört? Selten bis gar nicht. Doch mittlerweile sind sie angebracht. Vier Siege in Folge feierten die Wild Wings, Platz fünf in der Tabelle ist das Resultat – eine schöne Momentaufnahme. Kleines „Zuckerl“ am Rande: Die Schwenninger stehen aktuell vor den Dauerrivalen aus Mannheim, was die 4200 SERC-Fans am Sonntag nach dem 5:2-Erfolg gegen Bremerhaven zu Gesängen veranlasste: „Die Nummer eins im Land sind wir.“ Die Freude war verständlich, denn solche Gelegenheiten gab es bislang nicht allzu oft.

Beim Sieg in München hatten die Schwenninger endlich mal gegen einen „Großen“ gewonnen. Die Art und Weise, wie sie den 5:2-Erfolg einfuhren, war beeindruckend. Mit Kampfgeist, taktischer Disziplin und Effizienz bezwangen sie den amtierenden Meister. Mit drei Toren in den ersten fünf Minuten legten sie den Grundstein zum Erfolg. Bemerkenswert: Alle vier Sturmreihen plus ein Verteidiger erzielten die Schwenninger Tore.

Beim Heimspiel gegen die Fischtown Pinguins offenbarten die Schwäne zwar einige Schwächen, erzielten aber die Tore immer dann, wenn’s brenzlig wurde. Beim 5:2-Sieg ragte ein Schwenninger besonders heraus: Anthony Rech. Der 25-jährige Stürmer war an vier der fünf Treffer beteiligt und erzielte das 2:0 nach einer fantastischen Einzelleistung selbst. Der Franzose wird von Spiel zu Spiel besser. Hatte Rech anfangs noch Mühe mit dem Tempo in der DEL, ist er nun sowohl läuferisch als auch spielerisch absolut auf der Höhe.

SERC-Trainer Pat Cortina gab nach der famosen Leistung seines Stürmers Einblicke in Rechs Seelenleben. „Er hat mir gesagt, dass er in den letzten Spielen nicht so zufrieden mit seiner Leistung war“, sagte der Coach. Rech lieferte auch den Grund dafür. „Es ist total toll mit Damien Fleury und Will Acton in einer Reihe zu spielen. Aber ich habe zu oft versucht, ihnen eine Vorlage zu liefern. Ich weiß, dass sie beide absolute Goalgetter sind.“ Nach dem sonntäglichen Gespräch mit dem Trainer änderte der Flügelstürmer diese Einstellung. „Ich muss mein Spiel spielen, darin hat mich der Coach auch bestärkt. Manchmal denke ich zu viel nach. Es ist besser, seinem Instinkt zu vertrauen und das zu tun, was man kann. “ Dennoch sind die beiden Sturmpartner eine große Hilfe. Gerade mit seinem französischen Nationalmannschaftskollegen Fleury ist Rech in regem Austausch. „Es hilft mir sehr, dass ich mit ihm französisch sprechen kann. Er erklärt mir die Details, gerade auch nach der Taktikbesprechung. Zudem ist er für mich und meine Familie immer da und kennt sich hier überall sehr gut aus“, sagt der Jüngere der beiden. In Schwenningen und der DEL ist Rech inzwischen angekommen, an seiner Leistungsgrenze vermutlich noch nicht.

Dauerkartenaktion

Unter dem Motto "Bring äbbr mit" veranstalten die Wild Wings am Mittwoch (19.30 Uhr) beim Spiel gegen die Grizzlys Wolfsburg eine Dauerkartenaktion. Deren Besitzer können ein Stehplatzticket zum Sonderpreis von 11 Euro erwerben und eine Begleitung in die Helios-Arena mitbringen.