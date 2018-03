Regionalsport Schwarzwald Wild Wings: Ansturm auf Playoff-Tickets

Vorverkauf hat am Sonntag begonnen

Unmittelbar nach dem 3:0-Sieg der Wild Wings gegen Wolfsburg begann am späten Sonntagnachmittag der Vorverkauf für das Pre-Playoff-Heimspiel, bei dem die Schwenninger erneut auf das Team aus der Autostadt treffen. Der Ansturm auf die Kartenhäuschen in der Helios-Arena lässt darauf schließen, dass die Partie am Freitag (Beginn: 19.30 Uhr) gegen die Grizzlys bald ausverkauft sein dürfte. Alle Infos zu den Schwenninger Eishockey-Profis im heutigen Allgemeinsport und in der Multimedia-Story auf unserer Internetseite www.suedkurier.deBild: Kaltenbach