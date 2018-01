Regionalsport Schwarzwald Wild Wings: "Angst wäre ein schlechter Ratgeber"

Schwenningen bangt um Einzug in Playoff-Runde. Damien Fleury will bei den Wild Wings bleiben

Eishockey: Von fünf auf neun – der Fahrstuhl in der Deutschen Eishockey Liga saust derzeit rasend schnell rauf und runter. Diese Erfahrung mussten auch die Wild Wings machen. Innerhalb weniger Tage büßten die Schwenninger in der Tabelle vier Plätze ein. Spätestens dann, wenn die dahinter lauernde Konkurrenz nach Spielen mit den Neckarstädtern gleichgezogen haben wird, könnte die Mannschaft auf Platz zehn abrutschen, auf jenen Rang der gerade noch zum Einzug in die Pre-Playoffs reicht. Der Kampf wird immer härter. Jeder Ausrutscher kann fatale Folgen haben. Hatten in der vergangenen Saison noch 64 Punkte gereicht, dürften diesmal selbst 70 Zähler zu wenig sein, um das Ticket für die Meisterrunde zu lösen. Eine Zahl, die Schwenningens Trainer Pat Cortina zwar Respekt einflößt, aber keine Angst einjagt. "Alles ist möglich. Aber wir sind mental stark, müssen allerdings im Hier und Jetzt bleiben und unser Eishockey spielen", sagt der Coach. Manager Jürgen Rumrich pflichtet ihm bei: "Wir dürfen uns nicht verrückt machen lassen. Angst wäre in dieser Situation ein schlechter Ratgeber. Im Übrigen ist es nicht nur eng nach unten, sondern auch nach oben. Wir können auch schnell wieder einige Plätze gutmachen."

Die Philosophie der Wild Wings auf dem Eis umsetzen: Cortina wird nicht müde, seinen Spielern diesen Leitsatz zu predigen. Sobald er sieht, dass das Team die Vorgabe beherzigt, ist er zufrieden – unabhängig vom Ergebnis. So war es auch nach dem Spiel gegen Nürnberg. Selbst der 1:4-Heimniederlage gegen die Ice Tigers gewann der Italo-Kanadier positive Seiten ab. "Was die mentale Einstellung betrifft, war das ein Schritt in die richtige Richtung", sagte Cortina. Bei der 1:2-Niederlage drei Tage zuvor in Köln sei dies nicht der Fall gewesen. "Da haben wir nicht unser Eishockey gespielt."

Es lief auch gut für die Wild Wings in den ersten zwölf Minuten, abgesehen von einem Manko: "Wir hatten viele Chancen, aber kein Tor geschossen", sagte Cortina. Dann kam der Bruch. Nach der 90 Sekunden dauernden Werbepause verloren die Schwenninger ihre Linie. Cortina: "Da haben wir gedacht, wir müssen noch mehr machen und nicht mehr unser Eishockey gespielt." Fehler schlichen sich ein, die nur durch Fouls wieder wettgemacht werden konnten. Die Folge: Die Wild Wings kassierten in kurzer Folge drei Strafen, die Nürnberg zu zwei Toren nutzte. "Das ist gegen die beste Defensivmannschaft der Liga nur schwer aufzuholen", sagte der SERC-Coach. Auch die Neckarstädter scheiterten bei diesem Versuch und gingen als klarer Verlierer vom Eis.

Den einzigen Treffer für die Wild Wings erzielte Damien Fleury, der auch das schwache Powerplay seiner Mannschaft verantwortlich für die Niederlage machte. "Wir haben nie aufgegeben, aber Nürnberg hat die Tore immer zum richtigen Zeitpunkt geschossen", sagte der Franzose. Und wie sieht er die Schwenninger Chancen in den letzten sechs Hauptrundenspielen? "Wir haben keine Angst, denn wir arbeiten hart für die Playoffs. Aber jetzt brauchen wir Punkte." Am besten schon im Heimspiel am Donnerstag (19.30 Uhr) gegen die Augsburger Panther, die sich ebenfalls noch Hoffnungen auf die Pre-Playoffs machen dürfen. Die Vorzeichen sind allerdings alles andere als gut: Von den verletzten Spielern Jussi Timonen, Andrée Hult, Mirko Sacher und Benedikt Brückner wird nach Auskunft von Rumrich wohl keiner ins Team zurückkehren.

Fleury, der Anfang November nach Schwenningen zurückkehrte, fühlt sich wohl am Neckarursprung und macht aus seiner Sympathie für den Standort keinen Hehl: "Ich würde gerne in Schwenningen bleiben", sagt der 33-Jährige. Diese Worte stoßen auf Gegenliebe. "Auch wir haben großes Interesse daran, dass Fleury weiterhin für uns spielt", sagte Jürgen Rumrich. In den nächsten ein, zwei Wochen sollen die Gespräche über die Bühne gehen.

Um während der Olympia-Pause einigermaßen im Rhythmus zu bleiben, wollen die Wild Wings ein Testspiel absolvieren. Mit Genf waren sich die Neckarstädter fast schon einig, ehe der Termin doch noch platzte. Nun will Rumrich einen anderen Schweizer Klub als Testspielpartner gewinnen. "Ich hoffe, das klappt, damit wir am 23. oder 24. Februar spielen können."