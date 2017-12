Regionalsport Schwarzwald Wild Wings: 50-Punkte-Marke geknackt

Rund um den Schwenninger Sieg in Wolfsburg. Rumrich: "Brückner wird länger ausfallen"

Eishockey: Die Antwort hätte besser nicht sein können. Nach den zwei Niederlagen am Wochenende meldeten sich die Wild Wings prompt erfolgreich zurück. Und dies ausgerechnet dort, wo es für die Schwenninger in den vergangenen Jahren nicht viel zu holen gab – bei den Grizzlys in Wolfsburg. Durch den 3:2-Sieg nach Verlängerung knackten die Wild Wings zugleich die 50-Punkte-Marke. Zumindest das Erreichen der Pre-Playoffs (Platz sieben bis zehn) wird immer wahrscheinlicher. 18 Spiele vor Hauptrunden-Ende haben die Wild Wings neun Punkte Vorsprung auf den Tabellenelften Ingolstadt.

Für die Schwenninger gab es in diesen Tagen nicht nur erfreuliche Nachrichten. Benedikt Brückner hat sich ausgerechnet bei seinem 400. DEL-Spiel am Freitag in Bremerhaven eine schwere Schulterverletzung zugezogen. „Er wird längere Zeit ausfallen. Ich hoffe aber, dass Benedikt noch in dieser Saison wieder spielen kann“, sagt Manager Jürgen Rumrich. Brückner wird nicht operiert. „Die Verletzung wird konservativ behandelt“, so Rumrich.

Durch den Ausfall Brückners sowie Mirko Sacher und Dominic Bohac hatten die Schwenninger in Wolfsburg lediglich fünf gelernte Verteidiger zur Verfügung. Umso bemerkenswerter ist, dass die Basis für den Erfolg eine hervorragende Defensivleistung war. Zwei Drittel lang blieben die Wild Wings gegen eine der treffsichersten Mannschaften der DEL ohne Gegentor. Dabei ragte einer (wieder einmal) besonders heraus: Torhüter Dustin Strahlmeier, der die Grizzlys schier zum Verzweifeln brachte. Dass die Schwenninger kurz vor Schluss der regulären Spielzeit noch den 2:2-Ausgleich kassierten und somit knapp einen „Dreier“ verpasste, ärgerte Strahlmeier nur kurz: „Das ist ein bisschen schade, aber ich glaube, dass war das erste Mal, dass ich überhaupt in Wolfsburg gewonnen habe.“

Auch Kapitän Will Acton war „glücklich“ über die zwei Punkte. Acton erzielte nach einer herrlichen Kombination mit Kalle Kaijomaa, Andree Hult und Damien Fleury in der Verlängerung das entscheidende 3:2. Mit Blick auf die 50 Punkte Marke meinte der 30-Jährige: „Viele Spieler von uns haben sich in den vergangenen Monaten immer mehr gesteigert. Nun wollen wir die Chance auf die Playoffs auch nutzen“.

Die kontinuierliche Steigerung unterstreicht auch Rumrich: „Jeder Spieler geht jeden Tag ins Training, um sich zu verbessern. Zudem sind läuferisch und charakterlich alle top.“ Das Team wachse immer mehr zusammen. Rumrich: „Jeder steht für den anderen ein.“ Für den Manager sind Wille und Glaube weitere Erfolgsfaktoren. „Deshalb“, so Rumrich, „ gewinnen wir auch viele enge Spiele“. Wille und Glaube werden auch am Samstag gefragt sein, denn da gastieren die Wild Wings beim Rivalen Adler Mannheim in der restlos ausverkauften SAP-Arena.