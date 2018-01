Regionalsport Schwarzwald Wiha.Panthers: Starker Endspurt entscheidet die Partie

Basketballer vom Neckarursprung gewinnen in Langen. Rasheed Moore überragt mit 32 Punkten. Nikola Fekete verletzt

Basketball, Regionalliga: TV Langen – Wiha.Panthers VS 74:89 (21:23, 20:18, 17:20, 16:28). Die Basketballer der Wiha.Panthers gingen in einer hochklassigen Partie in Langen als Sieger hervor und stockten ihre Serie auf nunmehr zwölf Siege auf.

Nachdem es in den letzten beiden Jahren zu Jahresbeginn jeweils eine Niederlage gesetzt hatte, starteten die Panthers mit einem wichtigen Erfolg ins Jahr 2018. Der TV Langen forderte den Doppelstädtern jedoch sowohl körperlich als auch taktisch einiges ab.

Ohne ihren Kapitän Nikola Fekete, der sich am Freitag im Training eine schwere Bänderdehnung zugezogen hatte, fand die Mannschaft von Panthers-Trainer Alen Velcic gut ins Spiel. Rasheed Moore erzielte die ersten sieben Punkte der Gäste und brachte sie somit von Beginn an in Führung. Danach fanden die „Giraffen“ besser ins Spiel und lagen mit 15:14 erstmals vorne. Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit wechselte die Führung insgesamt sechsmal, und mit 41:41 ging es in die Kabine.

„Zum einen hatten wir große Probleme, die Pick-and-Roll-Spielzüge der Langener zu verteidigen. Zum anderen leisteten wir uns in der ersten Hälfte zwölf zum Teil leichtsinnige Ballverluste, die zu Konterangriffen führten“, analysierte Trainer Alen Velcic die ersten 20 Minuten. Besonders der Langener US-Amerikaner Nick Smith war in der ersten Hälfte gut aufgelegt und erzielte 14 Punkte.

Nach dem Seitenwechsel zog Velcic einen Trumpf aus dem Ärmel, der das Spiel zugunsten der Panthers kippen sollte. Er nahm die großen Spieler Davor Barovic, Aron Walker und Torben Tönjann vom Feld und schickte eine „Smallball“-Aufstellung mit vier Aufbauspielern und Rasheed Moore als Fixpunkt der Offensive aufs Parkett. Diese Formation agierte in der Defensive aggressiver und bremste das Langener Offensivspiel aus. Zudem leisteten sich die Doppelstädter in Hälfte zwei nur noch vier Ballverluste.

Dennoch hielt Langen bis zum Beginn des Schlussabschnittes Schritt. Vieles deutete auf eine dramatische Schlussphase in der gut gefüllten und stimmungsvollen Halle in Langen hin. Doch die Panthers hatten keine Lust auf einen Krimi und entschieden die Partie zu ihren Gunsten. Beim Stand von 65:67 starteten die Gäste einen 17:0-Lauf, in dem sie fünf ihrer sechs Würfe aus dem Feld sowie fünf von sechs Freiwürfen trafen. Erst als die Panthers mit 19 Punkten führten, brachten die Gastgeber wieder einen Punkt auf die Anzeigetafel. Dem Ansturm in der Offensive und der intensiv verteidigenden Abwehr hatte die Mannschaft von Trainer Markus Kühn nichts mehr entgegenzusetzen. Am Ende verlor Langen klar mit 15 Punkten, obwohl die Gastgeber über den Großteil des Spiels auf Augenhöhe agierten.

„Am Ende haben unsere Klasse und das Wissen über Basketball das Spiel entschieden. Wir haben hammermäßig verteidigt und Größennachteile durch Athletik und Kampfgeist wettgemacht. Das war der Schlüssel zum Erfolg. Es hat richtig Spaß gemacht, dieses Spiel coachen zu dürfen“, sagt ein zufriedener Alen Velcic. Mit diesem Erfolg machten die Panthers einen weiteren Schritt in Richtung Titelverteidigung. Überragender Punktesammler der Raubkatzen mit 32 Punkten war einmal mehr US-Amerikaner Rasheed Moore, der sich zudem auch die meisten Rebounds seines Teams ergriff.

Für die Panthers spielten und trafen: Sergey Tsvetkov (16 Punkte/4 Rebounds/0 Assists), Jaka Zagorc (8/2/4), Aron Walker (2/2/2), Davor Barovic (2/3/0), Boyko Pangarov (8/1/1), Torben Tönjann (0/1/0), Kosta Karamatskos (9/6/6), Rasheed Moore (32/8/2) und Darius Pakamanis (12/5/1).