Regionalsport Schwarzwald Wiha.Panthers: Mit blauem Auge davongekommen

Schwenninger Basketballer vermeiden Ausrutscher in Stuttgart knapp. Trainer Velcic sah „schlechtestes Spiel“ der Saison

Basketball, Regionalliga: MTV Stuttgart – Wiha.Panthers VS 58:66 (18:14, 8:17, 19:19, 13:16). Die Basketballer der Wiha.Panthers haben einen Ausrutscher im Meisterschaftsrennen knapp vermieden. Beim MTV Stuttgart setzte sich der Tabellenführer nach schwacher Leistung mit 66:58 durch und kam mit einem blauen Auge davon.

Die Freude über den 18. Sieg in Serie hielt sich bei den Panthers nach der dürftigen Vorstellung in Stuttgart in Grenzen. Zu sehr waren die Titelfavoriten mit ihrer eigenen Leistung unzufrieden. Der gesundheitlich angeschlagene Trainer Alen Velcic ärgerte sich nach der Schlusssirene: „Das war unser schlechtestes Spiel der Saison. Wir haben einen offenen Wurf nach dem anderen verworfen und selbst einfachste Chancen vergeben. Unsere Offensive war grottenschlecht. Wenn wir dieses Problem nicht in den Griff bekommen, wird uns das den Titel kosten. Ich hoffe aber, dass sich dieses Spiel in Stuttgart als entscheidender Schritt zur Meisterschaft herausstellen wird“, fand der Trainer deutliche Worte.

Beispielhaft für die schwache Offensive steht die unterirdische Dreierquote von lediglich 13 Prozent (zwei von 15). Zudem ließen die Raubkatzen sieben Punkte an der Freiwurflinie liegen. Nur 66 Punkte stellen die mit Abstand schlechteste Punkteausbeute der Saison dar. Zum wiederholten Mal musste die starke Defense den Sieg unter Dach und Fach bringen. Zudem kam, dass die Gäste über weite Strecken des Spiel lediglich mit einer Sieben-Mann-Rotation spielten. Boyko Pangarov fehlte krank, Torben Tönjann war leicht verletzt und Davor Barovic kam nur auf knapp vier Minuten Spielzeit, weil er sich schnell drei Fouls einhandelte.

Neben dem schwachen Auftritt der Panthers sorgten aber auch die stark kämpfenden Gastgeber dafür, dass das Spiel bis zum Schluss spannend war. Die Stuttgarter kamen gut in die Partie. Nach knapp fünf Minuten setzten sich die Gastgeber mit 14:8 erstmals leicht ab. Auf die darauffolgende Auszeit von Velcic folgte ein Schwenninger 6:0-Lauf, der das Spiel wieder ausglich. Dank des starken Centers Nick Mosley, der gegen sein Ex-Team hochmotiviert agierte, ging der MTV mit einer Vierpunkte-Führung in die erste Viertelpause.

Im zweiten Viertel wurde es sowohl auf dem Feld als auch auf den Rängen hitzig. Umstrittene Foulpfiffe der Schiedsrichter und Verwirrungen, die das überforderte Personal am Anschreibetisch auslöste, sorgten für eine packende Derby-Atmosphäre in der mit rund 300 Zuschauern gut besuchten Halle. Die Panthers dominierten aufgrund ihrer Größenvorteile die Bretter, taten sich im Spielaufbau allerdings gegen gut verteidigende Stuttgarter schwer. Leichte Punkte erzielten die Gäste nur per Fastbreaks.

Kopf an Kopf ging es in den Schlussabschnitt, der die Entscheidung brachte. Zu einem wichtigen Zeitpunkt traf Jaka Zagorc einen Dreier und baute den Vorsprung seiner Mannschaft auf sechs Punkte aus. Der MTV Stuttgart schnupperte lange an der Überraschung, am Ende jubelten aber die rund 30 mitgereisten Panthers-Fan, weil die Gäste in den letzten fünf Minuten nur zwei gegnerische Punkte zuließen. Die starke Abwehrarbeit und die individuelle Klasse von Rasheed Moore und Petar Madunic in der Offensive machten in den Schlussminuten den Unterschied.

„Es war ein Kampfspiel. Ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft. Den Tabellenführer unter 70 Punkten zu halten, spricht für sich. Wir haben Schwenningen ein blaues Auge verpasst“, sagte der trotz der Niederlage zufriedene MTV-Trainer Torsten Böhringer. Der gebürtige Stuttgarter in Diensten der Panthers, Kosta Karamatskos, war nach dem Spiel dagegen angefressen. „Es war schön, dass meine Familie gekommen ist. Das Spiel war allerdings nicht gut, weil wir offene Würfe nicht getroffen haben. Nun kommen noch einige starke Gegner, gegen die wir Vollgas geben und aufpassen müssen.“

Für die Panthers spielten: Nikola Fekete (12 Punkte/3 Rebounds/0 Assists), Sergey Tsvetkov (6/4/1), Jaka Zagorc (7/1/0), Petar Madunic (14/8/0), Davor Barovic (0/1/0), Kosta Karamatskos (7/10/1), Rasheed Moore (13/5/1) und Darius Pakamanis (7/2/1).