Regionalsport Schwarzwald Wiha.Panthers: Gefährliches Fahrwasser

Schwenninger Basketballer pflügen durch die Regionalliga. Trainer Velcic warnt vor Zufriedenheit

Basketball-Regionalliga: Mit dem achten Sieg in Serie festigten die Wiha.Panthers VS ihre Vormachtstellung in der Regionalliga. Der Erfolg gegen Kaiserslautern war allerdings ein hartes Stück Arbeit. Am Samstag steigt das Topspiel.

Donnerwetter: Wie in den zurückliegenden Partien brauchten die Panthers auch beim 87:69-Sieg gegen den 1. FC Kaiserslautern eine Halbzeit, um ins Rollen zu kommen. „Die Intensität in der ersten Halbzeit hat gefehlt. Ich muss immer erst ein Donnerwetter veranstalten, damit es läuft“, moniert Panthers-Trainer Alen Velcic, der seine Mannschaft oftmals lautstark wach rütteln musste. 41 Punkte des Gegners in 20 Minuten sind für die Ansprüche des Meisters zu viel. Auch der Offensiv-Motor hatte Sand im Getriebe: „Uns fehlt das Selbstvertrauen im Abschluss und die Sicherheit, offene Würfe zu nehmen und zu verwandeln“, erklärt Velcic.

Kontroverse Pfiffe: Trainer Velcic und die Panthers-Bank erhielten in der ersten Hälfte technische Fouls von den kleinlich pfeifenden Schiedsrichtern. Velcic: „Den Offiziellen hat in der ein oder anderen Situation das Fingerspitzengefühl gefehlt. Ich glaube, die Strafen gegen uns haben persönliche Gründe.“ Auch insgesamt 51 Fouls zeugen von einem beschäftigungsreichen Abend für die Referees.

Warnung: Acht Siege in Serie, Spitzenreiter und endlich wieder einen kompletten und topfitten Kader. Die sportliche Welt der Panthers scheint in bester Ordnung zu sein. Der Trainer warnt jedoch vor Selbstzufriedenheit. „Wir sind gerade in einem gefährlichen Fahrwasser, in dem nicht jeder Spieler mental voll auf dem Dampfer ist. Einige haben derzeit vielleicht persönliche Probleme und sind deshalb nicht voll konzentriert“, beschreibt Trainer Velcic die aktuelle Situation.

Topspiel: „Die Partie gegen Koblenz kann ein Meilenstein sein“, blickt Velcic voraus auf das bevorstehende Spitzenspiel. Am Samstag erwarten die Panthers den Tabellendritten und Aufstiegs-Mitfavoriten SG Lützel-Post Koblenz. Velcic: „Wenn wir gewinnen, distanzieren wir uns ein wenig von einem direkten Konkurrenten. Koblenz wird uns aber in allen Belangen Probleme bereiten, da müssen wir voll da sein.“ Mit einem Sieg der Gäste zieht Koblenz punktemäßig gleich. In der Tabelle zeigt sich aktuell das Bild, das vor der Saison zu erwarten war. Hinter Ligaprimus Schwenningen bringen sich die weiteren Topteams Speyer, Koblenz, Tübingen und Saarlouis als Jäger in Stellung.

Hoffen auf den Hexenkessel: Mit den Zuschauerzahlen in dieser Saison dürften die Basketballer aus der Doppelstadt nicht zufrieden sein. Nur knapp 400 im Schnitt fanden bei den sechs Heimspielen den Weg in die Deutenberghalle. Dieser Schnitt soll sich am Samstag wesentlich ändern. „Bringt alle eure Freunde, Familie und Nachbarn mit, sodass die Halle voll wird“, appelliert Velcic an die Fans. Allerdings hoffen die Panthers, dass der große Zuschaueransturm – ähnlich wie in der vergangenen Saison – erst in der Rückrunde wieder einsetzt.