Regionalsport Schwarzwald Wiha.Panthers: Das bange Warten auf die Lizenz

Schwenninger Basketballer warten auf grünes Licht für Pro B. Nächste Woche soll Entscheidung fallen

Basketball, Regionalliga: Zwischen den Feierlichkeiten nach dem Titelgewinn und dem nervösen Warten auf den Lizenzbescheid für die Pro B lassen die Basketballer der Wiha Panthers VS die Saison ruhig ausklingen.

Velcic vorsichtig: „Ich habe wenig geschlafen und hatte Kopfschmerzen“, blickt Trainer Alen Velcic schmunzelnd auf die Party nach dem Saisonfinale in Fellbach zurück. Zwar sind die Schwenninger zum zweiten Mal in Folge sportlich aufgestiegen, die konkreten Planungen für die 2. Bundesliga Pro B laufen allerdings noch nicht. „Ich bin diesbezüglich noch vorsichtig, weil ich aufgrund der Erfahrungen aus dem Vorjahr ein gebranntes Kind bin“, erklärt der Panthers-Coach. Velcic erwartet eine Rückmeldung der Liga bereits in der kommenden Woche. Dann soll der Lizenzbescheid eintreffen. „Volker Kübler, ein Verantwortlicher der 2. Bundesliga, hat mir versprochen, dass die Lizenz kommen wird.“ Dann will der Trainer einige Wochen Abstand vom Basketball gewinnen, ehe im Juni die Vorbereitung für die neue Saison anlaufen soll. Sollte die Lizenz entgegen aller Erwartungen nicht an die Panthers gehen, will Velcic seine Ankündigung aus dem Vorjahr wahr machen und vom Traineramt zurücktreten.

Abschlussessen: Am Montagabend lud der Trainer zu einem letzten Abendessen im Kreise des Teams, ehe sich die Wege am Dienstag trennen. Dann haben die Meisterspieler keine vertraglichen Verpflichtungen mehr gegenüber den Panthers. Während es für einige Spieler wohl ein sportlicher Abschied für immer sein wird, besteht bei einigen die Hoffnung, dass sie auch in der kommenden Saison ihre Schuhe für Schwenningen schnüren.

Local-Player: Die „Local-Player-Regel“ in der 2. Basketball-Bundesliga Pro B besagt, dass zu jedem Zeitpunkt eines Spiels mindestens drei „Local Player“ auf dem Feld stehen müssen. Local Player sind Spieler, die bis zum Erreichen des U 15-Alters mindestens eine volle Saison bei einem, dem Deutschen Basketball-Bund oder einem der anderen Sportverbände des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB), angehörigen Verein bestritten haben. Aus dem aktuellen Kader der Panthers trifft dies nur auf den Deutsch-Griechen Kosta Karamatskos zu. Velcic geht davon aus, fünf bis sechs Deutsche für die kommende Saison verpflichten zu müssen. Zwar habe er bereits einige Namen im Kopf, vertagt die konkreten Planspiele aber solange, bis Klarheit über den Aufstieg herrscht. Die restlichen Kaderplätze dürfen die Panthers mit EU-Ausländern und einem Nicht-EU-Ausländer auffüllen.

Personalplanung: Als Eckpfeiler des kommenden Teams soll Kosta Karamatskos eine große Rolle spielen. „Es ist ein offenes Geheimnis, dass wir Kosta behalten wollen. Er ist Deutscher und hat seinen Lebensmittelpunkt in Villingen-Schwenningen“, gibt Velcic erste Einblicke in die Kaderplanung. Auch US-Amerikaner Rasheed Moore soll gehalten werden und den einen erlaubten Platz für Nicht-EU-Ausländer besetzen. Mit allen anderen wird Velcic in den kommenden Wochen Gespräche führen – wohl auch mit Nikola Fekete, der am Samstag nach dem Meisterschaftsendspiel in Fellbach seinen sofortigen Rücktritt angekündigt hatte. „Stand heute hört er auf, Stand morgen auch. Aber wer weiß, was in sechs Monaten ist“, kommentiert Velcic den Abgang seines Kapitäns. „Ich habe Nikola ins Herz geschlossen. Er ist ein Mensch mit Ecken und Kanten. Ich fände es schade, wenn er aufhört.“ Fekete erklärte, aufgrund seines zeit- und kraftintensiven Jobs in der Bauindustrie nicht mehr mit 100 Prozent Konzentration Basketball spielen zu können.

Aufstiegspflichten: Neben den sportlichen Planungen muss im Falle des Aufstiegs eine Geschäftsstelle mit einer in Vollzeit angestellten Person eingerichtet werden. Zudem muss in der Deutenberghalle die Leuchtkraft der Hallenbeleuchtung fast verdoppelt werden. Außerdem müssen eine Internetleitung sowie Arbeitsplätze für die Medienvertreter eingerichtet werden. Auf die Panthers wartet noch viel Arbeit.