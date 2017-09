Regionalsport Schwarzwald Wiedersehen mit Juliane Maier

Verbandsligist SG Bad Dürrheim gastiert zum Top-Spiel in Freiburg. Neukirch auf eigenem Platz

Frauenfußball-Verbandsliga: Sportfreunde Neukirch – FC Hochrhein Hohentengen-Stetten (Samstag, 17 Uhr). (olg) Beide Teams warten noch auf den ersten Sieg. Diesen peilt Neukirchs Trainer Dirk Huber gegen einen kämpferisch robusten Gegner, der zweimal Remis spielte, mit einer disziplinierten Defensivarbeit an. Gefragt ist das Torjägerduo Melanie Löffler/Sophia Burgbacher. In den Reihen des Gastes gibt es einige Spielerinnen, die in der Schweiz bereits Luft in der Nationalliga A beim FC Neunkirch schnupperten. So Tiziana Di Feo oder Nina Sardu, die früher beim SC Freiburg in der U17 spielte.

TSV Alemannia Zähringen-Freiburg – SG Bad Dürrheim/Oberbaldingen (Sonntag, 15 Uhr). In Freiburg steigt das Topspiel Erster gegen Zweiter. SG-Co-Trainer Karl-Heinz Grieshaber freut sich auf das Duell: "Zähringen ist ein starker Gegner. Wenn wir wie gegen den Hegauer FV spielen, können wir überall mithalten. In der Form sind viele Mannschaften in der Liga zu schlagen." Der Aufsteiger ist nach den zwei Auftaktsiegen noch selbstbewusster. Freiburg startete mit 9:0 Toren. In Reihen der Freiburger spielt seit dieser Runde die aus Brigachtal stammende frühere Bundesligaspielerin des SC Freiburg und Ex-Junioren-Nationalspielerin Juliane Maier. Sie spielte vor über zwölf Jahren unter anderem mit Dürrheims Franziska Fuchs beim SV Titisee in der Oberliga. Mit Stürmerin Banu Bayam hat der TSV zudem die Torschützenkönigin der Verbandsliga von 2015 (damals PSV Freiburg) in seinen Reihen.

Landesliga

FC Grüningen – TSV Aach-Linz (Sonntag, 13 Uhr). Während Grüningen mit zwei Siegen gegen starke Gegner einen Traumstart in die Saison erwischte, verlor der TSV zwei Partien mit 0:7-Toren und steht nach dem Fehlstart bereits mit dem Rücken zur Wand. In der vergangenen Runde gewann das Team von Trainer Mathias Limberger beide Partien klar (9:2, 4:2) und ist in der Favoritenrolle. Grüningen sich in der Tabelle ganz oben festzusetzen.

SV Titisee – SV Litzelstetten (Samstag, 14 Uhr). Titisee hat mit bisher zwei Siegen die Pflichtaufgaben erfüllt. Litzelstetten ist schwer auszurechnen. In der vergangenen Runde gab es daheim ein 1:0, auswärts verlor Titisee mit 3:8. Ist am Samstag die Abwehrleistung kompakt, sollte Titisee ungeschlagen bleiben.

SG Schliengen-Neuenburg – FV Marbach (Sonntag, 15 Uhr). Nach dem Ausrutscher in Nollingen gastiert Marbach bei einem starken Aufsteiger. Trainer Holger Rohde rechnet mit harter Gegenwehr. Er muss mit Veronika Sieber, Olivia Baschnagel und Romy Gür (alle beruflich) drei wichtige Leistungsträger ersetzen, was die Aufgabe noch schwerer macht. Bei den Gastgebern fehlt die gesperrte Torjägerin Carmen Höfferlin. Ziel der Marbacher ist der zweite Sieg, um den Teams an der Tabellenspitze hinterherzulaufen. Diese Mannschaften warten in den kommenden Wochen.

SV Deggenhausertal – SG Mettenberg/Schluchsee/Feldberg (Samstag, 16.30 Uhr). Titelfavorit gegen Schlusslicht. Alles andere als eine Niederlage des Gastes wäre eine dicke Überraschung.