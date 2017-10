Regionalsport Schwarzwald Wieder auf dem Boden der Tatsachen

St. Georgener Handballer verlieren deutlich. Tabellenführer Schutterwald zu stark für Neuling

Handball, Südbadenliga: TV St. Georgen – TuS Schutterwald 25:36 (11:15). (sle) In einer einseitigen Partie konnte Aufsteiger TV St. Georgen dem großen Favoriten aus Schutterwald nur 25 Minuten Paroli bieten und verlor das ungleiche Duell mit elf Toren Unterschied.

In der ausverkauften Roßberghalle hielten die Bergstädter gegen den Tabellenführer in der Anfangsphase gut mit. Nach der 6:5-Führung mussten die Gastgeber wenig später die erste Zeitstrafe hinnehmen. Diese Phase markierte einen Wendepunkt. Die Gäste nahmen nun das Heft in die Hand, und die Schwarzwälder liefen dauernd einem Rückstand hinterher. Während sich beim TVS immer mehr Fehler einschlichen, spielte Schutterwald dank seines erfahrenen Rückraums mit Tim Heuberger, Christoph Baumann und Sascha Ehrler souverän auf. Nach einem 6:10-Rückstand konnte St. Georgen nochmals auf 11:13 verkürzen, ging aber letztlich mit einem 11:15-Rückstand in die Pause. „Wir haben zu Beginn gut gespielt, dann hat sich unsere Fehlerquote wieder gehäuft. Schutterwald bestrafte dies konsequent“, sagte TVS-Trainer Jürgen Herr in seiner Halbzeitanalyse.

Im zweiten Durchgang spielte St. Georgen zunächst wieder sicherer und hielt bis zum 15:18 mit. Dann vertändelten die Gastgeber leichtfertig Bälle. Durch eine hektische und unüberlegte Spielweise luden sie die Schutterwälder zu einfachen Toren ein. Beim 15:22 in der 40. Minute war die Partie entschieden. St.Georgen bekam in der Defensive allerdings keinen Zugriff mehr auf das gegnerische Angriffsspiel. „Schutterwalds 6:0-Abwehr machte uns das Leben schwer, jeder Fehler wurde eiskalt bestraft. Während wir viele Chancen vergaben, verwandelten die Schutterwälder nahezu jeden Wurf“, fasst St. Georgens achtfacher Torschütze Lukas Holzmann die Partie zusammen. Letztlich verließen die Ortenauer als klarer Sieger die Halle. St. Georgen dagegen wurde mit der 25:36-Niederlage nach dem Sensationssieg in Elgersweier wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Erneut mangelte es dem Aufsteiger aus der Bergstadt am Vertrauen in das eigene Können. Während man in der Defensive nicht sattelfest stand, gab man im Angriff zu leichtfertig die Bälle her oder scheiterte am starken Felix Heuberger im Tor der Gäste.

„Schutterwald ist nicht unbedingt die Mannschaft, mit der wir uns messen müssen. Der Gast war klar besser. Dennoch hätte die Niederlage mit elf Toren Unterschied nicht so deutlich ausfallen müssen“, zeigte sich St. Georgens Abteilungsleiter Matthias Flaig enttäuscht über die hohe Niederlage.

Die Torschützen für den TV St. Georgen: Linhard, Grieshaber (je 3), T. Assfalg (5), P. Assfalg (4), Bürk (2) und L. Holzmann (8/4).