Regionalsport Schwarzwald Wichtiger Sieg für FC Schönwald im Kampf um den Klassenerhalt

Kreisliga A, Staffel 1: DJK Villingen II verliert zu Hause klar

Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: DJK Villingen II – FC Schönwald 0:5 (0:3.). Die Gäste aus Schönwald feierten beim Tabellenzweiten einen wichtigen Sieg im Kampf gegen den Abstieg und haben nun auf Rang zwölf zwei Punkte Vorsprung auf die Sportfreunde Neukirch, die den viertletzten Tabellenplatz belegen. Schönwald erzielte durch Storz bereits in der 8. Minute den Führungstreffer und stellte so früh die Weichen auf Sieg. Nach zwei guten Chancen für die Villinger sorgten Masny (25.) per Freistoß und Qorraj (30.) noch vor der Pause für eine Vorentscheidung. Auch in der zweiten Halbzeit bestimmten die Gäste das Geschehen und machten durch weitere Treffer von Thurner (50.) und Allgaier (82.) den klaren Auswärtssieg perfekt, Tore: 0:1 (8.) Storz, 0:2 (25.) Masny. 0:3 (30.) Qorraj, 0:4 (50.) Thurner, 0:5 (82.) Allgaier. SR: Nagaj (Schwenningen). ZS: 80.