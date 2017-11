Fußball-Bezirksliga Werner Bucher tippt den 15. Spieltag: "Erich Thurow leistet gute Arbeit"

Der Trainer des FC Brigachtal tippt den 15. Spieltag in der Fußball-Bezirksliga.

Mit dem 15. Spieltag endet am Wochenende die Vorrunde der Bezirksliga. Werner Bucher, der den FC Brigachtal in den vergangenen Spielen von den Abstiegsplätzen geführt hat, tippt für den SÜDKURIER den 15. Spieltag.

FC Gutmadingen – SV Geisingen. „Ein Top-Spiel, in dem zwei sehr gute Mannschaften aufeinandertreffen. Geisingen hat aktuell einen beeindruckenden Lauf und ist auch individuell stärker besetzt. Von den Mannschaften, die ich in dieser Saison bisher gesehen habe, hat Geisingen den stärksten Eindruck hinterlassen. Mein Tipp lautet 1:2 für den Tabellenführer.“

FC Dauchingen – SG Riedböhringen/Fützen. „Beide brauchen dringend die Punkte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich Dauchingen auf eigenem Platz die Zähler nehmen lässt und tippe daher auf ein klares 3:1 für die Gastgeber.“

FC Brigachtal – SV Hölzlebruck. „Durch Verletzungen und Bundeswehr-Abstellungen habe ich einige personelle Sorgen. Klar ist bei der aktuellen Tabellenkonstellation, dass wir die Partie zumindest nicht verlieren dürfen, wollen wir nicht wieder auf einen Abstiegsplatz zurückfallen. Es wird eine schwierige Aufgabe. Ich hoffe jedoch, dass wir nicht mit leeren Händen vom Platz gehen werden.“

FC Hochemmingen – FC Pfaffenweiler. „Neben der Partie in Gutmadingen ist dies die zweite Spitzenpaarung am Wochenende. Ich habe Hochemmingen schon oft gesehen und kenne die Qualitäten dieser Mannschaft. Es wird ein Spiel auf Augenhöhe. Die bessere Tagesform wird entscheiden. Mein Tipp lautet 2:2.“

TuS Bonndorf – FV Marbach. „Ich denke, der Platz in Bonndorf wird Marbach liegen. Gegen uns haben die Aufsteiger ihre kämpferischen Qualitäten ausgepackt. Spielerisch ist diese Mannschaft auf jeden Fall stark und zudem mit guten Einzelspielern bestückt. Marbach gewinnt mit 2:1 Toren.“

SV Überauchen – FC Königsfeld. „Wir hatten bei unserem Sieg gegen Königsfeld einen überragenden Tag erwischt. Königsfeld ist stark, muss aber die Punkte holen, um nicht den Anschluss zu Platz eins zu verlieren. Die Gäste gewinnen mit 3:1.“

SV TuS Immendingen – SG Riedöschingen/Hondingen. „Immendingen wird auf eigenem Platz nicht verlieren. Andererseits will Riedöschingen die Abstiegsplätze verlassen. Die Gäste sind immer wieder einmal für eine Überraschung gut. Ich tippe 1:1.“

FV Tennenbronn – DJK Donaueschingen II. „Mein Trainerkollege Erich Thurow leistet in Donaueschingen bislang sehr gute Arbeit. Er hat eine spielstarke Mannschaft formiert, die sich in der Liga nicht verstecken muss. Tennenbronn hat zuletzt schon etwas den Anschluss an die Tabellenspitze verloren. Trotz der Heimstärke der Gastgeber traue ich den Allmendshofenern ein 2:2-Unentschieden zu.“