Trainerkarussel im Fußball-Bezirk Schwarzwald. Einige Wechsel bei den Landesligisten

Fußball: Rund einen Monat dauert die Fußball-Saison 2017/18 im Schwarzwald noch. Bei den meisten Vereinen aus der Region ist bereits geklärt, wer in der kommenden Spielzeit auf der Trainerbank sitzen wird. Bei einigen Klubs ist allerdings noch keine Entscheidung gefallen. Eine Übersicht der Schwarzwälder Vereine von der Oberliga bis zur Kreisliga A.

Oberligist FC 08 Villingen hat schon frühzeitig geklärt, dass Jago Maric auch nächste Saison Chefcoach bei den Nullachtern bleibt. Mit der Aussicht auf die Aufstiegsrunde zur Regionalliga und der Teilnahme am südbadischen Pokalfinale hätte Maric ohnehin wohl eine Job-Garantie.

Fünf Jahre hatte Reiner Scheu das Traineramt beim Verbandsliga FC Bad Dürrheim inne. Nun übergibt er im Sommer an Enrique Blanco, der den Landesligisten FC Schonach in Richtung Kurstadt verlässt. Theoretisch ist nicht ausgeschlossen, dass Blancos neuer Verein in die Landesliga absteigt und sein jetziger Verein um den Aufstieg zur Verbandsliga spielt. Benjamin Gallmann bleibt Trainer beim FC Neustadt.

Landesliga Staffel 3

Blanco-Nachfolger beim FC Schonach wird Alexander Fischinger. Im Kreis der sieben Schwarzwälder Landesligisten gibt es einige Veränderungen. Die DJK Donaueschingen wird kommende Saison von Tim Heine trainiert. Heine ist aktuell noch beim FC Löffingen. Sein Nachfolger in Löffingen wird Uli Bärmann. Beim SV Obereschach kommt im Sommer Jürgen Fischer. Wer im Sommer den Interimscoach der DJK Villingen, Jan Hirsch ablöst, ist noch offen. Marcel Yahyaijan (FC 08 Villingen II) und Markus Knackmuß (FC Furtwangen) verlängerten ihre Verträge vorzeitig.

Bezirksliga Schwarzwald

Es bleiben: Michael Henseleit (FV Marbach), Carmine Italiano (FV Tennenbronn), Patrick Anders (FC Pfaffenweiler), Mario Maus (FC Hochemmingen), Jörg Holik (FC Königsfeld), Werner Bucher (FC Brigachtal), Marijan Tucakovic (SV Geisingen), Erich Thurow (DJK Donaueschingen II), Steffen Breinlinger (FC Gutmadingen), Björn Schlageter (TuS Bonndorf).

Wechsel: Tobias Urban kommt für Andreas Binder beim SV Hölzlebruck. Uwe Gleichauf übernimmt für Uli Bärmann beim FC Dauchingen. Roland Waldraff wird Trainer bei der SG Riedöschingen/Hondingen für Interimstrainer Heinz Jäger. Beim SV TuS Immendingen gibt es derzeit das Trainer-Duo Kadir Ibis und Naser Berisha. Im Sommer wird Berisha Chefcoach.

Offen: Beim SV Überauchen hört das Trainer Frank Albrecht und Sigurd Bickmann auf. Die Nachfolgeregelung ist völlig offen. Bei der SG Riedböhringen/Fützen haben Siegfried Andräß und Jürgen Frank bis zum Saisonende zugesagt. Die Suche nach einem Nachfolger läuft.

Kreisliga A, Staffel 1

Es bleiben: Günter Hirsch (FC Fischbach), Nunzio Pastore (FC Weilersbach), Franz Ratz (SG Vöhrenbach/Hammereisenbach), Adrian Schade (DJK Villingen II), Kai Bommer (FC Kappel), Rafael Zimmermann (SV Rietheim), Christoph Raithel (FC Tannheim), Robin Kienzler/Jürgen Schmidt (FC Schonach II), Joachim Wälde (FC Triberg).

Wechsel: Der FC Peterzell startet nächste Saison nur unter dem neuen Namen SG St. Georgen/Peterzell. Die Mannschaft bekommt auch einen neuen Trainer. Ilter Kozanoglu wird Nachfolger von Giovanni Mercuri.

Offen: Auf Trainersuche ist der FC Schönwald, nachdem Alexander Schätzle sein Amt abgegeben hat und von Christian Furtwängler vertreten wird. Beim VfB Villingen will Toni Szarmach aufhören. Möglicherweise bleibt er auch. Einen potenziellen Nachfolger gibt es noch nicht. Offen ist zudem die sportliche Zukunft von Richard Dittrich beim SV Nußbach und Hannes Feucht bei der SG Buchenberg/Neuhausen. Zwischen Davor Koprivnjak und dem NK Hajduk VS stehen finale Gespräche an, wahrscheinlich schon am Wochenende. Offen ist zudem, ob die Sportfreunde Neukirch und Udo Glander in eine weitere Saison gehen.

Kreisliga A 2

Es bleiben: Zejlko Cosic (FC Lenzkirch), Uwe Müller (FC Bräunlingen), Thomas Minzer (SSC Donaueschingen), David Invernot (FC Hüfingen), Stefan Löffler (FC Löffingen II), Dominic Häring (FC Pfohren), Jörg Kienast (SV Öfingen).

Wechsel: Beim FC Bad Dürrheim II kommt Klaus Müller für Dennis Feuerstein. Heinz Jäger übernimmt beim FV Möhringen für Thomas Ribbe. Beim SV Grafenhausen hört Roberto Wenzler auf. Für ihn übernimmt Nils Boll.

Offen: Nurhan Ardiclik verlässt SV Gündelwangen und Andrzej Cytacki war als Interimscoach beim SV Göschweiler eingesprungen. Beide Nachfolgeregelungen sind offen. Mario Heinrich und der SV Eisenbach sind noch in Gesprächen. Ebenso gibt es Gespräche zwischen Bernhard Stern und dem TuS Oberbaldingen, Oliver Mahler und dem FC Neustadt II sowie Kay Ruf und dem SV Hinterzarten.