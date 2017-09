Wenigstens ein Punkt

FC Bad Dürrheim holt beim 3:3 in Hofstetten zweimal einen Rückstand auf

Fußball-Verbandsliga: SC Hofstetten – FC Bad Dürrheim 3:3 (3:1). Der FC Bad Dürrheim kam beim Schlusslicht Hofstetten nicht zum erhofften Sieg und musste sogar über den mageren Punktgewinn froh sein. Immerhin lagen die Kurstädter schon mit 0:2 und 1:3 in Rückstand.

Eigentlich hätten die Gastgeber den Platz als Sieger verlassen müssen, doch gravierende Fehler in der Defensive kosteten den ersten Dreier. Für SC-Coach Martin Leukel war der Knackpunkt des Spiels die 49. Minute. „Es war für mich ein klarer Elfer und wir hätten dadurch auf 4:1 stellen können. Stattdessen bekommen wir im Gegenzug das 3:2.“

Das Ziel der Gastgeber war eine schnelle Führung. Der Plan wurde schon in der elften Minute umgesetzt, als Jonas Krämer das Leder scharf nach innen zog und Martin Uhl den Ball mit dem Spann erwischte – 1:0. In der 20. Minute sprintete Jannik Schwörer in ein Abspiel der Gäste und lief alleine auf Bad Dürrheims Torhüter Jonas Kapp zu, wurde aber im letzten Moment von Ovrotagba Amza geblockt. Hofstetten machte weiter das Spiel und erhöhte durch Martin Uhl nach einem Eckball auf 2:0.

Eine Unachtsamkeit von Hofstettens Keeper Patrick Ohnemus bescherte den Kurstädtern in der 25. Minute durch Abdullah Cil den Anschlusstreffer. Dieses Tor beflügelte die Gäste, die in der 35. Minute Pech hatten. Mustafa Akgün traf nach einem Freistoß nur den Innenpfosten. Kurz darauf konnte sich Ohnemus bei einem Schuss von Abdullah Cil auszeichnen. Auch auf der anderen Seite bewies Bad Dürrheims Keeper seine Klasse, als er einen Schuss von Jannik Schwörer nach einem Freistoß glänzend parierte. In der 42. Minute stellte Nico Obert nach einem Eckball mit einem Drehschuss zum 3:1 den alten Abstand wieder her. Kurz vor der Pause hatte Joshua Woelke die Gelegenheit, die Gäste wieder heranzubringen, doch war sein Kopfball zu hoch angesetzt.

Kurz nach der Pause wurde Sebastian Bauer im Bad Dürrheimer Strafraum von Ovrotagba Amza umgerissen. Die Pfeife des Unparteiischen Andreas Nübling blieb jedoch stumm. Stattdessen gelang Mustafa Akgün in der 55. Minute der Anschlusstreffer zum 3:2. Jetzt bekam die Elf von Trainer Reiner Scheu Oberwasser und drängte auf den Ausgleich. Dieser gelang Abdullah Cil in Minute 68. Hofstetten wollte unbedingt den Dreier, doch Jonas Kapp parierte gegen Sebastian Bauer (70.) glänzend. Nur eine Minute später verpasste Jannik Schwörer nur knapp.

Auch Bad Dürrheim hatte noch eine gute Möglichkeit, als Dominik Hertlein einen Schuss von Nico Tadic kurz vor der Linie für seinen geschlagenen Torhüter rettete. So blieb es beim 3:3. Tore: 1:0 und 2:0 Uhl (11. und 22.), 2:1 (25.) Cil, 31 (42.) Obert, 3:2 (55.) Akgün, 3:3 (68.) Cil. Zuschauer: 180. Schiedsrichter: Andreas Nübling (Freiburg).

FC Bad Dürrheim: Kapp, Mladenovic (46. Bärwald, 84. Becker) Amza, Bah, Altinsoy, Akgün, Tadic, Fantov, Cil, Woelke, Schaplewski.