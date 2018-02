Regionalsport Schwarzwald Weltelite der Snowboardcrosser kommt

Weltcup am Wochenende am Feldberg. Knapp 200 Helfer im Einsatz

Snowboardcross: Am Wochenende ist es wieder soweit. Die weltbesten Snowboardcrosser kommen zum Weltcup auf den Feldberg. Es ist zugleich das letzte Kräftemessen der Weltelite vor den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang (Südkorea).

Svenja Haberkorn vom Organisationskomitee freut sich auf das bevorstehende Highlight und erklärt, seit wann die Vorbereitungen auf den Doppel-Weltcup laufen. „Das geht schon im Sommer los, da Wintersport-Veranstaltungen immer frühzeitig geplant werden müssen. Ansonsten wird man nicht rechtzeitig fertig. Im Oktober starten wir dann in der Regel richtig und die Details werden abgestimmt.“ Zusammen mit Uwe Beier, dem Renndirektor des internationalen Skiverbandes (FIS) wurde im Vorfeld der Kurs unter die Lupe genommen. Haberkorn: „Sich auf grüner Wiese eine Strecke für den Winter vorzustellen, ist zwar schwierig, muss aber sein.“ In der Planungsphase fand auch eine Analyse des letztjährigen Weltcups statt – was lief gut und welche Dinge können verbessert werden?

Seit Dezember läuft die Anmeldung der Sportler. Mit dabei sind auch die deutschen Top-Athleten Jana Fischer (SC Löffingen) und Paul Berg (SC Konstanz), der in dieser Saison bereits einen Weltcupsieg feiern durfte. Die 18-jährige Jana Fischer freut sich natürlich besonders auf den Heimweltcup. Es ist für die Bräunlingerin und viele der anderen Starter zugleich die Generalprobe vor Olympia.

Haberkorn betont die wichtige Rolle der knapp 200 ehrenamtlichen Helfer im Hintergrund: „Ohne sie wäre die Durchführung der Veranstaltung gar nicht möglich. Rund um die Uhr sorgen die Helfer für einen reibungslosen Ablauf des Weltcups.“ Der Großteil der ehrenamtlichen Helferschar verfügt bereits über jahrelange Erfahrung. „Viele besitzen ein wichtiges Know-how. Denen braucht man nicht mehr viel erzählen“, so Haberkorn. Die Aufgabenbereiche gehen vom Auf- und Abbau über die Absicherung der Strecke, Streckenpflege, Skikurierfahrten bis hin zum Sicherheitsdienst. Rund 50 bis 60 Helfer werden allein am Berg eingesetzt, um den Kurs in Schuss zu halten.

Gab es im Vorfeld auch Schwierigkeiten, auf die das Organisationskomitee reagieren musste? „In der Vorbereitung kann gut eingegriffen und korrigiert werden. Während dem Wettkampf kann natürlich immer etwas Unvorhergesehenes passieren, weshalb Flexibilität und Handlungsschnelligkeit von Nöten sind“, so Haberkorn. Lediglich Sturmtief Burglind hätte den Organisatoren Anfang Januar einen Strich durch die Rechnung gemacht. Laut Haberkorn machte sich damals ein großes Zittern breit. Bei solchen Veranstaltungen müsse aber immer auch mit Wetterkapriolen gerechnet werden. Gegen Mutter Natur kommt schließlich nicht einmal die beste Planung an.

Eine genaue Prognose zwecks der Zuschauerzahl am kommenden Wochenende ist schwierig. Genau das sei nach Meinung von Haberkorn aber das Besondere am Feldberg. „Die zahlreichen Hobby-Skifahrer können an der Seite stehen und das Renngeschehen verfolgen. Das ist möglich, da Inhaber des Skipasses keinen Eintritt zahlen müssen“, sagt sie und ergänzt: „Wir hoffen auf eine volle Tribüne. Hier finden knapp 600 Besucher Platz.“ Einem spannenden Weltcup-Wochenende steht momentan nichts mehr im Wege. Die Snowboard-Fans dürfen sich auf ereignisreiche Tage freuen.

Weltcup-Zeitplan

Am Freitag findet um 10.30 Uhr zunächst die Qualifikation der Herren statt, bevor sich um 13.15 Uhr die Damen um einen Platz im ersten von zwei Wettkämpfen streiten. Einlass am Samstag ist um 10 Uhr. Zwei Stunden später findet die erste Entscheidung der Damen und Herren statt. Abgeschlossen wird der Weltcup der Snowboardcrosser am Sonntag. Einlass ist um 8 Uhr. Nach der Qualifikation um 9 Uhr finden ab 12 Uhr die zweiten Wettkämpfe der Damen und Herren statt.