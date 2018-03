Schonach Weltcup der Nordischen Kombination: Watabe ist der Spielverderber

Wieder gewinnt kein Schwarzwälder Kombinierer den Schwarzwaldpokal in Schonach. Fabian Rießle wird Siebter, den Sieg holt Akito Watabe.

Was haben die Schonacher nicht schon alles erlebt. Regen, Sturm, Kälte – die ganzen Schattenseiten des Wetters. In diesem Jahr aber bei der 52. Auflage des Schwarzwaldpokals strahlt die Sonne vom Himmel, als wollte sie all den Ärger der vergangenen Jahre mit einem Mal vergessen machen. Kaiserwetter im Schwarzwald. „Mich freut das vor allem für unsere vielen Helfer“, sagt Jörg Frey, Schonachs Bürgermeister und zweiter Mann im Organisationskomitee. Hätte nur noch ein Heimsieg zum rundum gelungenen Samstag gefehlt. Der aber gelingt Fabian Rießle von der SZ Breitnau nicht. Er wird Siebter. Den Sieg holt sich der Japaner Akito Watabe, der zudem bereits als Weltcupgesamtsieger feststeht. Zweiter wird der Norweger Jarl Magnus Riiber vor dem Österreicher Bernhard Gruber.

Das warme Wetter sorgt zwar für strahlende Gesichter auf den sehr gut gefüllten Tribünen. Und dafür, dass etliche Athleten mit kurzärmligen Shirts den Zehn-Kilometer-Langlauf in Angriff nehmen. Aber auch dafür, dass der produzierte Schnee von Minute zu Minute weicher und sulziger wird. Das hat zur Folge, dass das Laufen von Meter zu Meter anstrengender wird. Leichtgewicht Watabe hat da Vorteile und sichert sich den Sieg. „Ich war heute zwar sehr müde, aber ich habe gewusst: Das sind meine Bedingungen“, sagt der Japaner, der auch am letzten Weltcup-Wochenende noch einmal Topleistungen zeigen möchte. Am Sonntag steht ein letzter Wettbewerb auf dem Programm. Zwei Sprünge (10 Uhr), ein 15-Kilometer-Lauf (13 Uhr), dann ist die Saison endlich vorbei.

Bei Fabian Rießle kommt am Samstag hinzu, dass ihm in der dritten Runde ein Stock bricht. „Ich bin mit der Skispitze in einem Sulzhaufen steckengeblieben und habe mir so selbst den Stock zerbrochen“, sagt der 27-Jährige. Hektik bricht aus, ein Helfer aus dem eigenen Team mit einem Ersatzstock ist nicht in der Nähe. Gut, dass ein Franzose aus- und somit Rießle aus der Patsche hilft. Klar ist aber dadurch, dass er den Rückstand nach vorne nicht mehr aufholen kann. Nach dem Skispringen war Rießle 14. gewesen. „Ich hatte nach dem Springen schon gehofft, dass ich noch ganz nach vorne komme“, sagt er. Nach zuvor drei Weltcupsiegen in Folge aber wird daraus diesmal nichts. Auch weil der Körper nach einer anstrengenden Saison immer müder wird. „Man merkt schon, dass die Saison dem Ende entgegengeht“, sagt Rießle.

Gleiches gilt für seinen Teamkollegen Johannes Rydzek, der 22. wird. „Man merkt langsam, dass der Körper nach Ruhe schreit“, sagt der Doppel-Olympiasieger. Eric Frenzel, der zuletzt zweimal in Folge den Schwarzwaldpokal gewonnen hatte, landet auf Rang 18. Damit sind die Schonacher Organisatoren zumindest vorläufig die Sorge los, dass sie ihren Pokal verlieren. Den darf der Athlet mitnehmen, der dreimal in Folge oder fünfmal insgesamt gewinnt. Frenzel ist das am Samstag nicht gelungen. Zumindest für die Schonacher ist das eine gute Nachricht.

Was Prominente zum Schwarzwaldpokal in Schonach sagen

Dr. Franz Steinle, Präsident des Deutschen Skiverbandes:

Alfons Hörmann, Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes:

Johannes Rydzek, Doppel-Olympiasieger in der Nordischen Kombination 2018: