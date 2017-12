Regionalsport Schwarzwald Welt-Elite des Skisports viermal im Schwarzwald

Hochklassige Wettkämpfe in Wintersaison 2017/18. Spitzensport von Anfang Dezember bis Ende März

Skisport: Der Winter 2017/18 hat im Schwarzwald wieder einige hochkarätige und attraktive Veranstaltungen zu bieten. In verschiedenen Disziplinen macht die Weltelite Halt in der Region. Auch einige nationale Spitzen-Wettkämpfe stehen auf dem Programm.

In acht Tagen steigt bereits der erste Weltcup. Die weltbesten Skispringer kommen nach Neustadt und zeigen vom 8. bis 10. Dezember auf der Hochfirstschanze ihr Können. Am Samstag (9. Dezember) steigt ein Teamwettkampf. Am Sonntag folgt das Einzelspringen. Bereits eine Woche später ist wiederum Weltklasse im Hochschwarzwald zu sehen. In Hinterzarten findet ein Weltcup der Skispringerinnen statt. Auch im Adlerstadion steht am Samstag (16. Dezember) ein Mannschaftsspringen auf dem Programm. Am Sonntag steigt das Einzelspringen. Nachdem Hinterzarten vier Jahre nicht auf dem Weltcup-Kalender der Skispringerinnen stand, meint Olympiasiegerin und Weltmeisterin Carina Vogt: „Wir haben Hinterzarten vermisst. Wir sind froh, dass wir endlich wieder dort springen dürfen.“

Der dritte Schwarzwälder Hochkaräter im Winter 2017/18 findet Anfang Februar auf dem Feldberg statt. Am Seebuck kämpfen die Snowboard-Crosserinnen und -Crosser an zwei Tagen um Weltcup-Punkte. Nach der Qualifikation am Freitag, 2. Februar, folgen am Samstag und Sonntag die Wettkämpfe. Mit der Bräunlingerin Jana Fischer (SC Löffingen) hat auch eine Sportlerin aus dem Schwarzwald gute Chancen, bei diesem Highlight dabei zu sein.

Krönender Abschluss der Saison könnte Ende März erneut der Schwarzwaldpokal in Schonach werden. Zum dritten Mal in Folge findet bei dieser traditionellen Veranstaltung das Weltcup-Finale der nordischen Kombinierer statt. Sowohl 2016 als auch 2017 waren es begeisternde Wettkämpfe, bei den die deutschen Starter um Erik Frenzel (WSC Oberwiesenthal), Johannes Rydzek (SC Oberstdorf) und Lokalmatador Fabian Rießle (SZ Breitnau) die Hauptrolle spielen. Frenzel wurde in Schonach beide Male als Weltcup-Gesamtsieger gefeiert. An der Langenwaldschanze und Wittenbachstadion findet am Samstag (23. März) und am Sonntag ein Einzel-Wettkampf statt.

Der Schwarzwälder Ski-Winter bietet zudem noch weitere, attraktive Wettkämpfe. Am 6. Januar steigt in Neukirch der traditionelle Langlauf „Rund um Neukirch“. An diesem Wochenende steigt zudem in Neustadt ein Continentalcup-Skispringen. In Schonach findet vom 12. bis 14. Januar ein Alpencup der Nordischen Kombinier statt. Eine Woche später trägt der SV Rohrhardsberg, ebenfalls in Schonach, den SVS-Läufertag aus. An gleicher Stelle startet am 11. Februar der Rucksacklauf. Dort machen sich die Langläufer frühmorgens auf den Weg nach Hinterzarten (60 km) bzw. an den Belchen (100 km).