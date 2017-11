Regionalsport Schwarzwald Weit nach vorn getanzt

Tanzpaare des TSC Villingen-Schwenningen bei TBW Trophy erfolgreich

Tanzen: Sechs Turnierpaare des TSC Villingen-Schwenningen waren bei der TBW Trophy 2017 am Start. Dabei handelte es sich um eine Wettkampfserie des Baden-Württembergischen Tanzsportverbandes, bei der alle Seniorenklassen starten können. Die Turnierserie wurde in Luwigsburg und in Leonberg ausgetragen.

In Ludwigsburg erreichten Silvia Neu und Achim Specker in der Startklasse II-D (ab 40 Jahre) den 12. Platz. Besser lief es für Elisabeth und Jürgen Alscher. In Ihrer Klasse IV-B (ab 60 Jahre) erreichten sie im kleinen Feld von drei Paaren den ersten Platz. Sie freuten sich über die erste, für einen Aufstieg relevante Platzierung in der B-Klasse. Im anschließenden Turnier der jüngeren Startklasse III-B (ab 50 Jahre) belegte das TSC-Paar den 13. Platz. In der gleichen Klasse starteten auch Helga Fischer und Michael Probst. Die beiden erreichten die Zwischenrunde und beendeten das Turnier auf Rang neun.

Michael und Mariella Dold starteten in Ludwigsburg bei insgesamt vier Turnieren. In Ihrer Startklasse IV-A waren an beiden Tagen je vier Paare am Start. Am Samstag beendeten sie das Turnier als Zweite, am Sonntag als Dritte. Die jüngere Startklasse IIIA beendeten die beiden mit einem 4. Platz und 8. Platz.

Ebenfalls sehr gut lief es für Karin Schreiner und Michael Enz. Sie starteten in Ludwigsburg zum ersten Mal nach Ihrem Aufstieg in der ranghöchsten Klasse III-S und freuten sich über den zweiten Platz. In Leonberg starteten Andrea und Joachim Koßmann. Sie tanzten in der Klasse III-D auf Platz drei im Feld der neun Paare.