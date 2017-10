Regionalsport Schwarzwald Weilersbach gewinnt Spitzenspiel

8. Spieltag in der Kreisliga A, Staffel 1. VfB Villingen verschafft sich im Kellerduell Luft

Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: NK Hajduk VS – SV Rietheim 3:1 (1:0). Verdienter Sieg für Hajduk. Josip Matkovic traf nach einer halben Stunde zum 1:0. Nach längerem Leerlauf erhöhte Matkovic in der Schlussphase, ehe ein Eigentor wieder für Spannung sorgte. Gabriel Gasic machte mit dem 3:1 aber alles klar. Tore: 1:0 (31.) Matkovic, 2:0 (78.) Matkovic, 2:1 (86.) ET, 3:1 (87.) Gasic. ZS: 150. SR: Markus Erath (Villingen).

FC Triberg – DJK Villingen II 2:4 (0:4). Während Triberg viele Chancen vergab, machte die DJK mit vier Möglichkeiten vier Tore. Nach Treffern von Halil Gümüscay, Patrick Haas, Benedikt Wildi und Edin Redzepovic stand es bereits zur Halbzeit 0:4. Jerome Boeken betrieb noch Ergebniskosmetik. Tore: 0:1 (2.) Gümüscay, 0:2 (21.) Haas, 0:3 (26.) Wildi, 0:4 (45.) Redzepovic, 1:4 (67.) Boeken, 2:4 (90.) Boeken. ZS: 80. SR: Andre Cellier (Schwenningen).

SG Buchenberg/Neuhausen- FC Schönwald 2:1 (0:0). Nach ausgeglichener erster Hälfte brachte Julian Lelle die SG nach Flanke von links in Führung. Danach hatten die Gäste Chancen auf den Ausgleich. Dino Stogiannidis sorgte mit dem 2:0 in Minute 81 für die Vorentscheidung. Nick Faigle gelang nur noch der Anschlusstreffer. Tore: 1:0 (49.) Lelle, 2:0 (81.) Stogiannidis, 2:1 (88.) Faigle. ZS: 80. SR: Edgar Straub (Lauterbach).

FC Weilersbach – FC Fischbach 2:0 (2:0). Fischbachs Serie ist gerissen, bleibt aber dennoch Spitzenreiter. Weilersbach spielte eine dominante erste Hälfte. Tolga Sözer erzielte beide Tore nach Zuspiel von Sinan Kurban. In Hälfte zwei verflachte die Partie. Tore: 1:0 (34.) Sözer, 2:0 (41.) Sözer. ZS: 120. SR: Uwe Freigang (St. Georgen).

Spfr. Neukirch – VfB Villingen 2:4 (1:2). Im Kellerduell erwischte Neukirch den besseren Start. Manuel Ganter stellte nach drei Minuten auf 1:0. Aus dem Nichts fiel das 1:1 durch Dragan Jovanovic, das einen Bruch im Spiel verursachte. In der Folge war der VfB besser. Mit dem 2:3 keimte nochmals Hoffnung bei Neukirch auf, die aber Jovanovic zu nichte machte. Tore: 1:0 (3.) Ganter, 1:1 (26.) Jovanovic, 1:2 (31.) Steffen Restle, 1:3 (50.) Hüseyin Süzer, 2:3 (55.) Nino Colpi, 2:4 (86.) Jovanovic. ZS: 90. SR: Stefan Kromer (Schwenningen).

FC Peterzell – FC Tannheim 0:3 (0:2). Klarer Sieg im Kellerduell. Peterzell spielte schwach und Tannheim ging nach 28 Minuten durch Ferdinand Schmid verdient in Führung. Kurz vor der Pause legte Schmid sogar nach. Mit dem 0:3 durch Dennis Neininger, der aus 20 Metern traf, war die Partie entschieden. Tore: 0:1 (28.) Schmid, 0:2 (45.) Schmid, 0:3 (59.) Neininger. ZS: 50. SR: Pedro De Vega (Triberg).

FC Kappel – SG Vöhrenbach/Hammereisenbach 4:1 (2:0). Marius Süß köpfte nach 13 Minuten zum 1:0 für Kappel ein. Danach hatten die Hausherren alles im Griff. Martin Geppert legte mit einem schönen Fernschuss vor der Pause nach. Mit dem 3:0 durch Geppert war die Partie gelaufen. Tore: 1:0 (13.) Süß, 2:0 (41.) Geppert, 3:0 (58.) Geppert, 3:1 (63.) Dominik Maier, 4:1 (76.) Jens Dude. ZS: 100. SR: Sasa Matosevic (Schwenningen).

SV Nußbach – FC Schonach II 3:1 (2:1). Valmir Rexhepi erzielte nach 19 Minuten das überraschende Führungstor der Gäste. In der Folge steigerte sich Nußbach. Felix Kaltenbach, Stefan Loeck und Marius Faller drehten die Partie. Kaltenbach traf sehenswert aus der Distanz. Tore: 0:1 (19.) Rexhepi, 1:1 (23.) Kaltenbach, 2:1 (35.) Loeck, 3:1 (67.) Faller. Zuschauer: 200. Schiedsrichter: Benz (Schwaibach).