Regionalsport Schwarzwald Wegweisende Partie

Handballer der TG Schwenningen wollen Erfolgsserie ausbauen. Schwenninger Frauen spielfrei

Handball-Bezirksliga, Neckar-Donau: TG 1859 Schwenningen – HSG Neckartal/Oberndorf (Samstag, 20 Uhr). (olg) Sechs Spieltage vor Saisonende ist es das primäre Ziel der Schwenninger, Platz fünf zu festigen. Dazu soll der achte Saisonsieg her. Die Mannschaft von Trainer Holger Hafner arbeitet seit Wochen mit Fleiß und Elan daran. Der jüngste Derbysieg gegen den Stadtrivalen VfH war das sechste Spiel in Serie ohne Niederlage. Die TGS steht aktuell in der Tabelle bei sieben Siegen, zwei Remis und sieben Niederlagen.

Der Aufwärtstrend, und die damit verbundene Erfolgsserie, verbindet die Schwenninger etwas mit dem kommenden Gegner. Am 9. Dezember verlor die TGS zum letzten Mal sportlich eine Partie. Neckartal hingegen gewann damals gegen den VfH zum letzten Mal. Seither wartet das Team der Trainer Harald Böß und Max Lambacher auf einen Sieg, fiel in der Tabelle mit 9:19-Punkten auf den zehnten Rang zurück und steckt mitten im Tabellenkeller. Da ist der Kampf um den Klassenerhalt angesagt. Für die HSG ist von Platz sechs bis Abstiegsrang elf noch alles möglich.

Die TGS, bei der der gesperrte Tomi Czech noch weitere drei Begegnungen zusehen muss, war zuletzt mit einem personell breiten Kader gut aufgestellt. Die beiden Torjäger Richard Kellerer sowie Vladimir Aleksic erreichten jeweils ordentliche Trefferquoten. Bei den Gästen ist das Spiel mehr auf Sebastian Haag zugeschnitten. Beim 34:30-Sieg der Oberndorfer im Hinspiel erzielte Haag 14 Treffer und war von der Schwenninger Abwehr nicht in den Griff zu bekommen. Die Abwehrarbeit hat sich bei der TGS in den vergangenen Partien deutlich verbessert.

Ein Sieg ist auch deshalb wichtig, weil ein Was schweres Restprogramm wartet. Das Hafner-Team muss auf im Saisonfinale noch gegen die drei Meisterschaftsfavoriten TV Aixheim (30:4 Punkte), HSG Rottweil (27:1) und TV Streichen (26:4) spielen, wobei Rottweil und Streichen noch ungeschlagen sind.