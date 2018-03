Regionalsport Schwarzwald Wayne Hynes findet die U 23-Regel gut

Schwenninger Nachwuchs-Cheftrainer befürwortet neuen Stufenplan der Deutschen Eishockey Liga

Eishockey: (sk/kat)Die Deutsche Eishockey Liga (DEL) hat einen sogenannten Stufenplan vorgestellt, der die Integration jüngerer deutscher Feldspieler verstärken und damit die Nachwuchsförderung verbessern soll. Bislang dürfen auf einem Spielberichtsbogen in der DEL insgesamt 19 Feldspieler ohne Altersbeschränkung stehen. Dies ändert sich mit Beginn der Saison 2018/19. Künftig muss immer mindestens ein Feldspieler der Altersklasse U 23 oder jünger sein. Dieser muss zudem für die deutsche Nationalmannschaft spielberechtigt sein.

Die Zahl der U 23-Spieler in der DEL soll in den nächsten Jahren noch schrittweise erhöht werden, so dass bis zur Saison 2023/24 nur noch 16 Feldspieler ohne Altersbeschränkung auf dem Spielberichtsbogen stehen dürfen. „Wir wollen damit die Basis an jüngeren deutschen Spieler langfristig verbreitern, sowohl für die DEL aber auch mit Blick auf die Nationalmannschaft“, sagte DEL-Aufsichtsrat Jürgen Arnold (Ingolstadt).

U 23-Spieler bedeutet kommende Saison Jahrgang 1996 und jünger. Aus dem Kader der Wild Wings der vergangenen Spielzeit trifft dies auf keinen Spieler zu. Der jüngste Feldspieler im Team von Trainer Pat Cortina war Tim Bender. Der Verteidiger ist 1995 geboren. Die Stürmer Kai Herpich, Marcel Kurth und Lennart Palausch sind Jahrgang 1994.

Wayne Hynes, der Nachwuchs-Cheftrainer bei den Wild Wings Future, befürwortet die neue Regelung. „Es ist immer gut, wenn versucht wird, jungen deutschen Spielern eine Chance zu geben“, so Hynes. Allerdings glaubt er auch, dass sich der Stufenplan nächste Saison in der DEL noch nicht großartig auswirken wird. „Hat eine Mannschaft keinen U 23-Feldspieler, wären pro Partie immer noch zwölf Stürmer und sechs Verteidiger einsetzbar“, so Hynes. „Richtig interessant“ werde es, wenn die Zahl der Spieler ohne Altersbeschränkung auf 16 reduziert wird. Bis dahin dauert es allerdings noch einige Jahre.

Gemeinsam mit Wild Wings-Manager Jürgen Rumrich will Hynes sich in naher Zukunft zusammensetzen und über die Möglichkeit beraten, ob ein U 23-Spieler verpflichtet wird, der zugleich für das U 20-Team der Schwenninger in der Deutschen Nachwuchsliga spielberechtigt wäre.

Wayne Hynes muss sich bei seiner Kader-Planung für kommende Saison ebenfalls umstellen. Die Mannschaften in der Deutschen Nachwuchsliga (DNL) waren bislang U 19-Mannschaften. Nächste Saison sind es U 20-Teams. Gespielt wird künftig in sogenannten Divisionen (I bis III). Schwenningen wird mit sieben anderen Mannschaften in der Division II spielen.