Donaueschingen Wasserballgemeinschaft VS: Auftakt mit Heimspiel

Doppelstädter starten gegen Wasserfreunde Gemmingen in neue Saison

Wasserball, Verbandsliga: (rom) Die Wasserballgemeinschaft Villingen-Schwenningen startet am Samstag (18.30 Uhr) im Villinger Hallenbad in die neue Verbandsliga-Saison. Die Schwarzwälder erwarten die Wasserfreunde aus Gemmingen zum ersten Heimspiel. Die Gastgeber spielen nun schon im 28. Jahr als doppelstädtischer Verein, die Vereinsgründung war bereits 1984 in Schwenningen.

Die Saisonvorbereitung war trotz des schwachen Abschneidens beim Tacke-Pokal, der als Leistungstest vor Rundenstart dient, zufriedenstellend. Die WBG-VS hofft, die beim Vorbereitungsturnier gezeigten Schwächen ausgemerzt zu haben und will erfolgreich in die neue Verbandsliga-Saison starten. Der Kader der Doppelstädter blieb im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert. Dadurch sind die Wasserballer für die neue Spielrunde personell gut aufgestellt. Wie schon in der abgelaufenen Saison, setzt die Gemeinschaft auch auf die Heimstärke. In der letzten Runde unterlag man in neun Heimspielen lediglich einmal, und zwar gegen den späteren Oberliga-Aufsteiger Ulm.

Auch in diesem Jahr spielen wieder zehn Teams um den Meistertitel. Als Aufsteiger greifen der PSV Stuttgart II, der SV 04 Heidenheim und der SV 04 Göppingen ins Spielgeschehen ein. Der letztjährige Verbandsligameister SSV Ulm und der Zweitplatzierte SSV Zuffenhausen spielen in diesem Jahr in der Oberliga. Auf die Doppelstädter, die in der Saison 2016/17 Platz vier belegten, wartet mit den Drittplatzierten der letzten Runde, Wasserfreunde Gemmingen, ein schwerer Auftaktgegner. Nur vier Tage später kommt die SSG Weil am Rhein nach Villingen.

Nach dem ersten Auswärtsspiel am 3. Dezember folgen vier weitere Heimspiele in Folge. Beim Aufsteiger PSV Stuttgart II wartet am 8. März 2018 das zweite Auswärtsspiel auf die WBG. Es folgen vier Heimspiele hintereinander, ehe wieder sieben Partien in der Ferne auf dem Plan stehen. Saisonfinale ist am 1. Juli bei Aufsteiger Göppingen.