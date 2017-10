Regionalsport Schwarzwald Wasserballer spielen um Tacke Pokal

Internationales Turnier im Villinger Hallenbad findet zum 33. Mal statt

Wasserball: (rom) Die Wasserballgemeinschaft VS veranstaltet am Wochenende im Villinger Hallenbad zum 33. Mal das internationale Turnier um den Tacke Pokal. Dieser Wettbewerb dient zur Vorbereitung auf die kommende Verbandsliga-Saison.

Die Doppelstädter haben bereits fleißig trainiert und ein Trainingslager in Griechenland absolviert. Als erster Leistungstest passt der Tacke Pokal perfekt ins Konzept. Auch dieses Mal ist es gelungen, ein hochkarätiges Teilnehmerfeld in die Doppelstadt zu lotsen. „Innerhalb weniger Tage nach Zugang der Einladungen an die Teams war das Turnier ausgebucht“, sagt WBG-Vorstand Markus Brunner.

Ebenfalls sehen lassen kann sich das Teilnehmerfeld beim parallel stattfindenden Damenturnier. Die fünf Mannschaften kommen aus Italien, der Schweiz und aus Deutschlandt. Der zwölfmalige Seriensieger Luca Locatelli Genua will auch im 14. Jahr des Damenturniers den Titel verteidigen. Bei den Herren könnten ebenfalls die Spieler aus Genua mit einem neuerlichen Turniersieg einen Hattrick landen. Dazu müssen sie zunächst durch die Gruppenspiele mit den Oberligateams aus Freiburg und Durlach-Ettlingen sowie den erstmals mitspielenden Wasserballern von Foivos Thessaloniki aus Griechenland. Die Doppelstädter treffen in der Gruppenphase auf den SV Bietigheim, die Wasserfreunde aus Gemmingen und auf die Spieler von Aquastar/Schweiz.

Die Damen spielen ihren Sieger in einer Gruppe aus. Beim Herrenturnier finden am Sonntag nach den letzten Gruppenspielen die Platzierungs- und Endspiele statt. Das Finale ist auf 13.15 Uhr angesetzt. Die Gruppenspiele der WBG VS sind am Samstag, 13.20 Uhr und 15.40 Uhr terminiert. Am Sonntagmorgen um 8 Uhr findet das letzte Gruppenspiel der Doppelstädter statt.