Regionalsport Schwarzwald Walker geht, Koljanin kommt

Personalien bei den Wiha.Panthers

Basketball, Regionalliga: (mst) Ein Basketballer verabschiedet sich von denWiha.Panthers: Center Aron Walker, der erst Mitte November zu den Schwenningern stieß, verlässt die Mannschaft vom Neckarurpsrung wieder. „Wir haben uns einvernehmlich getrennt, da es für beide Seiten keinen Sinn mehr gemacht hat. Aron war hier unglücklich. Sportlich konnte er den verletzten Christian Behrens nicht mal ansatzweise ersetzen“, erklärt Panthers-Trainer Alen Velcic die Trennung. Der Schwede wird nun in der 2. Regionalliga in Magdeburg auf Körbejagd gehen. Somit fehlt der Ersatzspieler für Center Davor Barovic. Velcic hat aber schon zwei aussichtsreiche Kandidaten in der Hinterhand. In der nächsten Woche soll ein neuer „Big Man“ vorgestellt werden.

Trotz des Abgangs von Aron Walker ist der Panthers-Kader weiterhin zehn Mann stark. Der kroatische Flügelspieler Franko Koljanin hat sich im Probetraining in den letzten Wochen für einen festen Platz in der Mannschaft empfohlen. Velcic: „Franko ist ein guter Schütze, ein schlauer Basketballer und als Ergänzungsspieler ideal, um uns weiterzuhelfen.“

Panthers-Kapitän Nikola Fekete, der sich am Freitag im Training verletzt hatte, flog am Mittwoch zu einem befreundeten Arzt nach Serbien, um seine schwere Bänderdehnung behandeln zu lassen. Nun hofft er für das Spitzenspiel gegen Speyer wieder fit zu sein.