Donaueschingen WBG startet mit Sieg

Wasserballer gewinnen erstes Saisonspiel deutlich

Wasserball, Verbandsliga: WBG-Villingen-Schwenningen – WF Gemmingen 19:12 (4:2, 4:3, 4:5, 7:2). (rom) Erfolgreicher Start der doppelstädtischen Wasserballer in die neue Saison. Die Entscheidung fiel allerdings erst im letzten Spielviertel.

Hoch motiviert ging die WBG in die Partie. Die Gastgeber legten ein 2:0 vor, setzten dann jedoch nicht entscheidend nach. Dabei hatten die Doppelstädter gute Möglichkeiten, die sie jedoch ungenutzt ließen. Dennoch gewannen sie den ersten Abschnitt mit 4:2. Das zweite Viertel verlief ähnlich. Die WBG war erneut viermal erfolgreich, musste auch drei Treffer einstecken. Erneut haperte es etwas an der Chancenausbeute.

Im dritten Durchgang drehten die Gäste richtig auf und gewannen das Viertel mit 5:4. Somit schmolz der Vorsprung der Gastgeber auf 12:10. In der letzten Viertelpause schwörten sich die WBG-Spieler noch einmal kräftig ein und brannten ein wahres Feuerwerk in den letzten acht Spielminuten ab. Mit 7:2 holten sie das Viertel und landeten damit einen deutlichen 19:12 Erfolg. Schon am Mittwoch geht es gegen die TSG Weinheim.

Tore für die WBG-VS: Petar Krsticevic (4), Jan Elsäßer (4), Oliver Müller (3), Felix Gässler (3), Matthias Grießhaber (3), Marius Wagner (1), Anton Harter (1).