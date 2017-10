Regionalsport Schwarzwald WBG Letzter beim eigenen Turnier

33. Tacke Pokal in Villinger Hallenbad. Herren von Luca Locatelli Genua feiern Hattrick

Wasserball: (rom) Die Wasserballer von Luca Locatelli Genua gewannen auch das 33. Turnier um den Tacke Pokal und machten damit den Hattrick perfekt. In einem spannenden Endspiel besiegten die Italiener das Team von Aquastar aus der Schweiz im Fünfmeterschießen mit 6:5. Bei den Damen ging der Sieg an die erstmals am Turnier teilnehmenden Spielerinnen des SV BW Bochum. Die gastgebende Wasserballgemeinschaft (WBG) Villingen-Schwenningen wurde beim Herrenturnier erstmals in der 33-jährigen Turniergeschichte Letzter.

Schon am Samstag in den Vorrundenspielen setzte es für die WBG gegen die routinierten Jungs von Aquastar Schweiz sowie den SV Bietigheim jeweils eine 2:7-Niederlage. Die Hoffnungen ruhten damit auf dem Sonntagmorgen, als es gegen die Wasserfreunde aus Gemmingen ging. Doch auch hier kassierten die Doppelstädter eine 2:6-Niederlage und spielten somit um den vorletzten Platz. „Wir müssen es pragmatisch sehen. Das Turnier war erstklassig besetzt. Wohl noch nie waren in beiden Gruppen solch starke Mannschaften vertreten. Für uns ist es immerhin die Saisonvorbereitung. Wir werden in den nächsten Wochen prüfen, woran wir für die Punktspiele noch arbeiten müssen“, sagte WBG-Routinier Oliver Müller. Dass auch noch die Partie gegen die SGW Durlach-Ettlingen knapp mit 2:3 verloren ging, nagte noch etwas am Selbstbewusstsein der WBG-Spieler.

Die Partie um Platz drei gewann der SV Bietigheim gegen den SSV Freiburg mit 6:3, wobei der ehemalige WBG-Spieler Tobias Heinig bei den Breisgauern mitwirkte. Auf Platz fünf folgte Foivos Thessaloniki. Sechster wurden die Wasserfreunde aus Gemmingen vor der SGW Durlach Ettlingen und Schlusslicht WBG. Bei den Damen folgten nach Bochum auf den Rängen zwei bis fünf: Luca Locatelli Genua, SC Winterthur, Canottieri Mailand und der WSC Basel. Tore für die Wasserballgemeinschaft VS: Jan Elsäßer (3), Oliver Müller (2), Matthias Grießhaber (2), Marius Wagner (1).