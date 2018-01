Regionalsport Schwarzwald Vorwürfe völlig fehl am Platz

Kommentar zum Abstieg der Brigachtaler Bundesliga-Schützen

Stolze 18 Jahre gehörten die Luftgewehrschützen der SSVg Brigachtal nach dem Aufstieg ununterbrochen der Bundesliga an. Am Samstag endete die Ära. Brigachtal ist ab sofort nur noch Zweitligist. Die letzte Hoffnung auf ein kleines Wunder erfüllte sich nicht. Noch bevor der letzte Schütze am Samstag von seinem Stand ging, war der Erstliga-Abstieg perfekt. Die vor der Saison von den Konkurrenten als Medaillenkandidat gehandelten Brigachtaler sind raus. Was lange undenkbar schien, ist eingetroffen.

Häufig werden Absteiger von Kritikern aufgefordert, die Lehren aus dem Misserfolg zu ziehen und eine Etage tiefer neu anzugreifen. Der Angriff wird kommen. Und die Lehren? Was gibt es für Lehren? Brigachtal ist nicht abgestiegen, weil die Mannschaft zu schwach besetzt war. Auch nicht, weil es im Verein nicht stimmt und schon gar nicht, weil es ein Missmanagement gab. Seit Jahren stimmt in der Sportschützenvereinigung nahezu alles. Gelobt wird von den vielen auswärtigen Athleten die familiäre Atmosphäre im Verein und das Zusammengehörigkeitsgefühl. Auch Vorstand und Mitglieder tun alles, um den Schützen neben attraktiven Wettkämpfen einiges zu bieten, was Brigachtal für sie interessant macht. Allein die Tatsache, dass es seit einigen Jahren kein Schütze aus der eigenen Jugend in das Top-Team schaffte und auswärtige Sportler verpflichtet werden mussten, gibt zu denken. Ansonsten sind Vorwürfe fehl am Platz.

Brigachtal hat eine Saison geschossen, in der sieben Mal Stechschüsse über Sieg oder Niederlage entschieden. Fünf Mal gingen diese Duelle verloren. Zehn mögliche Punkte waren somit weg. Oftmals entschieden Hundertstel. Eine Frage der sportlichen Qualität kann dieser Aspekt nicht sein, eher des fehlenden Schützenglücks. Dass die Mannschaft wohl zusammenbleibt, ist eine gute Voraussetzung, schnell den Wiederaufstieg zu schaffen. Andere Bundesligisten haben es vorgemacht. Brigachtal gehört in Deutschlands Elite-Liga. In exakt einem Jahr sollte der kleine Betriebsunfall ausgemerzt sein.