Regionalsport Schwarzwald Vor dem entscheidenden Relegationsspiel in Pirmasens: Erinnerungen an das Jahr 1966, als der FC 08 Villingen in die zweithöchste Spielklasse aufstieg

Vor dem entscheidenden Relegationsspiel in Pirmasens: Erinnerungen an das Jahr 1966, als der FC 08 Villingen in die zweithöchste Spielklasse aufstieg

Die Nullachter nehmen aktuell zum fünften Mal an einer Relegationsrunde teil und können am Mittwoch mit einem Unentschieden in Pirmasens in die Regionalliga aufsteigen. Zweimal gewannen sie die Relegation. Einmal gelang bislang sogar der Aufstieg in die Regionalliga, der damals zweithöchsten Spielklasse im deutschen Fußball.

Schafft der FC 08 Villingen den überraschenden Aufstieg in die Regionalliga Südwest? Am Mittwoch (Beginn: 18.30 Uhr) reicht den Nullachtern beim heiß erwarteten Spiel in Pirmasens bereits ein Unentschieden, um den Traum wahr zu machen. Die Nullachter stehen derzeit zum fünften Mal in den letzten 52 Jahren in einer Relegation.

Zweithöchste deutsche Spielklasse

Der bis dato größte Höhepunkt in der Vereinsgeschichte ereignete sich im Jahr 1966: Da ging es ebenfalls um den Aufstieg in die Regionalliga, diese war damals aber die zweithöchste Spielklasse in Deutschland. Die Nullachter hatten sich als Meister der Schwarzwald-Bodensee-Liga (1. Amateurliga) für diese Aufstiegsrunde qualifiziert und maßen sich in insgesamt sechs Partien mit den Titelträgern aus Nordbaden (Germania Forst), Südbaden (Oberkirch) und Württemberg (Normannia Gmünd).

Nach Siegen in Gmünd und Oberkirch (jeweils 2:1), einer 0:2-Niederlage in Forst und 4:1- beziehungweise 2:1-Erfolgen im Friedengrund gegen Forst und Oberkirch hing alles vom letzten Spiel vor eigenem Publikum gegen Normannia Gmünd ab. Die auf dem Rasen der DJK Villingen ausgetragene Begegnung erlebte einen Massenansturm von 8000 Besuchern. Den Villingern würde ein Punkt zum Aufstieg reichen.

Die Halbzeitführung der Gäste glich Jürgen Rauss aus, doch die Württemberger gingen sieben Minuten vor dem Schlusspfiff erneut in Führung. Als die Besucher sich schon fast mit dem Nicht-Aufstieg abgefunden hatten, startete Klaus Winterhalder eine fantastische Einzelleistung, die er in der 89. Minute mit dem Treffer zum 2:2 krönte. Der FC 08 Villingen unter Trainer Hans Neumeier hatte den Aufstieg geschafft und verblieb stolze sechs Jahre in der Regionalliga, wo es etwa gegen den 1. FC Nürnberg, Karlsruher SC, die Offenbacher Kickers oder gegen 1860 München ging. Der Zuschauerschnitt im Friedengrund betrug fast 6000 Besucher.

Meisterschaft in der Schwarzwald-Bodensee-Liga

Nach dem Abstieg in der Spielzeit 1971/72 sammelte sich der Verein rasch und feierte in der Schwarzwald-Bodensee-Liga mit stolzen 55:9 Punkten die Meisterschaft. Der Lohn: 1972 eine erneute Aufstiegsrunde – diesmal gegen den VfR Mannheim, SSV Ulm und SC Baden-Baden. Wieder sollte sich diese Relegation erst am letzten Spieltag entscheiden, wobei den Nullachtern ein Unentschieden beim Favoriten VfR Mannheim reichen würde. Bis kurz vor Schluss hielt das Villinger Abwehrbollwerk. Dann trat ein Mann auf den Plan, der noch heute älteren Nullacht-Anhängern in schlechter Erinnerung ist: Schiedsrichter Linn aus Altendiez pfiff einen unberechtigten Foulelfmeter, den der VfR verwandelte, der deshalb statt der Nullachter in die Regionalliga aufstieg.

Zum innerstädtischen Duell kam es 1976: Der FC 08 Villingen hatte sich am letzten Spieltag der Saison 1975/76 durch ein nicht für möglich gehaltenes 8:0 über den Offenburger FV die Meisterschaft in der Amateurliga Südbaden samt Teilnahme zur Aufstiegsrunde gesichert, wo wiederum der VfR Mannheim, außerdem die Spvgg Ludwigsburg und Stadtrivale BSV Schwenningen warteten. Letztlich mussten die Nullachter die technische Überlegenheit der Schwenninger anerkennen: Im Gustav-Strohm-Stadion gab es ein 0:1. Das Rückspiel im Friedengrund, das stellenweise eher einer Schlacht ähnelte, endete vor 7000 Besuchern 2:2. Der BSV stieg in die 2. Bundesliga auf, die Nullachter wurden Letzter der Vierer-Runde und verblieben in der Amateurliga Südbaden.

Ein Happy-End gab es hingegen in der bislang letzten Aufstiegsrunde, an der der FC 08 Villingen teilnahm. Als Vizemeister der Verbandsliga (hinter dem FV Donaueschingen) ging es für die Nullachter 1994 in einer Dreier-Runde um den Aufstieg in die Oberliga Baden-Württemberg. Gegen den nordbadischen Vize Amicitia Viernheim traf Branko Granic zum 1:0-Endergebnis. Beim FV Ravensburg würde nun ein Unentschieden reichen. Allerdings führten die Oberschwaben zur Pause bereits mit 2:0, ehe erneut Granic sowie Sascha Cvetanovski den Ausgleich besorgten. Mit dem 2:2 war der Aufstieg in die Oberliga perfekt.

1966, 1972, 1976, 1994 – vier Teilnahmen an Aufstiegsrunden. Zweimal klappte es, zweimal nicht. Und 2018?

Wir berichten am Mittwoch mit einem Live-Ticker ab 18 Uhr aus Pirmasens