Regionalsport Schwarzwald Von Pickup-Laster in den USA angefahren: Triathlet aus Hochemmingen befürchtete das Schlimmste

Ein Triathlet aus Hochemmingen erlitt einen Unfall in den USA und hatte Glück im Unglück. Inzwischen ist er wieder zu Hause.

Triathlon: Es sollte die verdiente Belohnung für sein abgeschlossenes Studium und die Vorbereitung auf attraktive Wettkämpfe werden. Stattdessen endete der USA-Trip des Hochemminger Triathleten Dominik Sowieja mit schweren Knochenbrüchen und einem vorzeitigen Saison-Aus.

Es ist der 7. Oktober in der Ostküstenstadt Savannah: Dominik Sowieja absolviert eine Trainingseinheit auf dem Rennrad. Der Triathlet aus Bad Dürrheim-Hochemmingen weilt in Nordamerika, um sich auf die Wettkämpfe in Miami und Mexiko vorzubereiten. Um 11.30 Uhr Ortszeit werden seine Pläne von einer Sekunde zur anderen zerschlagen. Ein schwerer Pickup-Laster fährt von hinten auf den Radfahrer auf und verursacht beim 25-Jährigen Brüche des Lendenwirbels und des unteren Brustwirbels. Außerdem erleidet Sowieja eine Schultereckgelenksprengung und zahlreiche Aufschürfungen auf der linken Seite. Da Sowieja bei dem Unglück nicht auf den Kopf stürzt, ist er ständig bei Bewusstsein und erinnert sich an jedes Detail des Unfallhergangs.

„Ich war bereits über drei Stunden auf dem Rad unterwegs. Es waren keine zwei Kilometer mehr bis zu meiner Unterkunft, als es passierte“, schildert der Schwarzwälder die Szene. „Ich fuhr in der Innenstadt ganz außen auf der rechten Spur mit 40 Kilometern pro Stunde, als mich der Pickup von hinten mit ungefähr 70 Sachen über den Haufen fuhr.“ Die Ursache für den Unfall ist für Sowieja klar: „Der Fahrer des Fahrzeugs muss abgelenkt gewesen sein. Er ist nach dem Aufprall noch 200 Meter weitergefahren, bis er zum Halten kam. Bei ihm hat es gescheppert, und erst im Rückspiegel hat er mich liegen sehen.“

Dass das teure Rennrad zerstört wurde, war komplett nebensächlich. Sowieja hatte, so blöd es klingen mag, beim Unfall Glück im Unglück. „Wäre ich nicht neben, sondern unter das Auto gestürzt, wäre ich heute wohl nicht mehr hier.“ Weil er sich nach dem Aufschlag nicht bewegen konnte, befürchtete der Modellathlet gravierende Verletzungen am Rückenmark, die womöglich eine Lähmung zur Folge gehabt hätten. „Auch im Krankenhaus konnte ich mich nicht selbst aufrichten. Ich befürchtete schon das Schlimmste.“ Die erlösende Diagnose kam aber schnell. Sowieja: „Noch am gleichen Tag erhielt ich die Nachricht mit den Wirbelbrüchen. Das Rückenmark blieb glücklicherweise unverletzt.“

Für den Unfallfahrer hat der Sportler nur ein höhnisches Lächeln übrig. „Der Mann hat vor Ort nicht mit mir gesprochen. Er hat sich weder entschuldigt noch hat er mich im Krankenhaus besucht. Vor der Polizei hat er sich sogar von jeglicher Schuld freigesprochen.“ Auch das US-Gesundheitssystem erwies sich für den Deutschen als komplizierter Bürokratie-Apparat. „In den Staaten ist das System mit den Rezepten nicht so ausgeklügelt wie in der Heimat. Mir wurden viele Verträge auf die Brust gelegt, und ich wurde noch am Unfalltag aus der Klinik entlassen“, erklärt Sowieja. Eine große Stütze waren hingegen seine Vermieterin und ein Freund, der sich zu dem Zeitpunkt in Amerika befand. Seit vergangenem Freitag ist der 25-Jährige wieder zu Hause in Hochemmingen.

Die geplanten Teilnahmen an den Ironman-Wettkämpfen in Miami und Los Cabos in Mexiko rückten sofort in den Hintergrund. Vielmehr ist die Rehabilitation seines Körpers Sowiejas primäre Sorge. „Ich werde hoffentlich nächste Woche in der Reha mit leichten Bewegungen und Physiotherapie beginnen. Ich lasse mir aber Zeit. Mit dem vollen Triathlon-Training rechne ich nicht vor Mitte Januar, mit Wettkämpfen erst Mitte des nächsten Jahres.“

Dass der Athlet über Ausdauer, Geduld und Kampfgeist verfügt, stellte er auf der Rennstrecke schon zur Genüge unter Beweis. Nun wird er diese Qualitäten auch im Genesungsprozess aufbringen müssen. Dann wird sich Dominik Sowieja ganz sicher erneut belohnen dürfen.