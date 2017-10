Volleyball-Derby und Spitzenspiel

Sonntag Heimspieltag des TV Villingen II. TB Bad Dürrheim und USC Freiburg II sind die Gegner

Volleyball-Verbandsliga, Damen: (daz/gre) Erstmals in der noch jungen Saison bestreiten die Volleyball-Talente des TV Villingen II einen Heimspieltag. Am Sonntag ab 11 Uhr heißt in der Hoptbühlhalle der erste Gegner USC Freiburg II. Anschließend kommt es zum Derby gegen den Oberliga-Absteiger TB Bad Dürrheim.

„Die Freiburger kann ich in ihrem Leistungsvermögen nicht einschätzen. Bad Dürrheim kenne ich natürlich“, sagt Villingens Trainer Dirk Becker, der einige Jahre die Kurstädter trainierte. Zudem sah Becker den TB Bad Dürrheim am ersten Spieltag, als die Kurstädter wie die Vilingerinnen in Konstanz auf den dortigen USC II trafen. Beide Schwarzwälder Teams gewannen ihre Auftaktspiele und führen zunächst einmal die Tabelle an. „Grundsätzlich gehen wir in jede Partie, um diese zu gewinnen. Wir sind personell gut besetzt und die Mädchen freuen sich auf die zwei Spiele“, ergänzt Becker.

Bis auf das Zuspiel, wo Merete Rudolf gesetzt ist, hat Becker auf allen Positionen zwei Spielerinnen, was ihm einige Aufstellungsmöglichkeiten eröffnet. Obwohl im Training einige Spielerinnen aus schulischen, beruflichen oder privaten Gründen einige Einheiten ausfallen lassen mussten, sieht Becker sein Team gut vorbereitet, um die Freiburgerinnen zu bezwingen und den Dürrheimerinnen einen heißen Tanz zu liefern.

Bad Dürrheim gibt die Favoritenrolle im Derby an die Villingerinnen weiter. Trainer Zdravko Greguric sagt: "Villingen hat bereits in der vergangenen Saison mit der fast gleichen Besetzung gespielt. Sie sind eingespielt und für mich der Favorit." Das TB-Team ist immer noch in der Findungsphase und wird vor allem in der Abwehr gefordert sein, um die guten Angriffe des TV-Teams in den Griff zu bekommen. Die Dürrheimerinnen müssen auf Jenny Schütz, Eva Ulrich und Ine Krukenberg verzichten.

Das TB-Team trainierte verstärkt Aufschlag und Annahme. "Villingen hat einen großen Kampfgeist. Wir müssen alles aufbieten, um zu bestehen. Ich rechne mit einem spannenden und hart umkämpften Spiel", ergänzt der TB-Trainer. Wenn das Derby beginnt, richtet sich nach der Länge der ersten Partie. Zwischen beiden Partien liegt eine 45-minütige Pause.