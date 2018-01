Regionalsport Schwarzwald Volleyball-Derby: Das wird ein ganz besonderes Spiel

TB Bad Dürrheim erwarter Verbandsliga-Tabellenführer TV Villingen II

Volleyball-Verbandsliga, Damen: TB Bad Dürrheim – TV Villingen II (Samstag, 15 Uhr). (gre/daz) Am Samstag erwarten die Volleyballerinnen des TB Bad Dürrheim beim Heimspieltag (15 Uhr) Spitzenreiter TV Villingen II und Tabellenschlußlicht USC Konstanz II in der Salinensporthalle. Die Vorzeichen für das Derby sind klar: „Wir sind gegen Villingen klarer Außenseiter“, sagt TB-Trainer Zdravko Greguric.

Die TB-Damen verloren bereits das Vorrunden-Spiel in Villingen klar mit 0:3 Sätzen, was damals auch an der ängstlichen Spielweise lag. Zudem fehlten drei wichtige Spielerinnen, die diesmal dabei sein werden. Im Verlauf der Saison hat das Team von Trainer Greguric zudem gezeigt, dass eine Leistungssteigerung durchaus möglich ist. Dafür müssen aber wieder Annahme und die Abwehrbereitschaft stimmen, damit man den druckvollen Angriffen des TV Villingen Paroli bieten kann. Im zweiten Spiel gegen Tabellenletzten USC Konstanz ist ein Sieg fast schon Pflicht.

Die Villinger Volleyball-Talente müssen im Derby einmal mehr mit der Favoritenrolle leben. Allerdings: „So eindeutig sehe ich die Konstellation nicht. Bad Dürrheim hat schon gegen gute Gegner gespielt und hart umkämpfte Spiele abgeliefert. Die Mannschaft ist stark. Für mich ist das immer noch eine besondere Partie. Schließlich habe ich vor nicht allzu langer Zeit Bad Dürrheim trainiert. Wir pflegen ein freundschaftliches Verhältnis und kennen uns zudem aus einigen Freundschaftsspielen“, sagt Villingen Trainer Dirk Becker.

Villingen wird mit zehn Spielerinnen anreisen. Bis auf das Zuspiel und die Diagonale sind alle Positionen doppelt besetzt. Verzichten muss Becker zukünftig auf Annika Machill, die aus beruflichen Gründen im Saisonfinale nicht mehr zur Verfügung stehen wird. Becker: „Meine Mannschaft freut sich auf die Partie. Wir wollen unseren Beitrag für ein gutes Spiel liefern. Für unsere Region sind solche Derbys sehr attraktiv. Es ist fast wie ein Heimspiel.“