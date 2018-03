Regionalsport Schwarzwald Volle Akkus für Endspurt der Basketballer

Wiha.Panthers am Sonntag in Mainz gefordert. Spielfreie Woche tat Spielern gut

Basketball, Regionalliga: ASC Theresianum Mainz – Wiha.Panthers VS (Sonntag, 18 Uhr). Mit vollgeladenen Akkus nehmen die Panthers Anlauf auf den Saisonendspurt. In Mainz soll der 19. Sieg in Folge eingefahren werden.

Das zurückliegende spielfreie Wochenende tat dem Tabellenführer gut. Bis auf den Trainer, den seit drei Wochen eine hartnäckige Grippe plagt, sind alle fit für das Auswärtsspiel. Boyko Pangarov ist wieder gesund, und auch Torben Tönjanns Wade lässt einen Einsatz zu. Dementsprechend optimistisch blickt Coach Alen Velcic auf das kommende Spiel. "Wir haben in der vorletzten Woche etwas Abstand vom Basketball gewonnen und konnten uns ausruhen. Nun sind wir wieder euphorisiert", beschreibt Velcic den Zustand der Mannschaft. Zudem spekulierten die Raubkatzen am vergangenen Wochenende auf einen Ausrutscher des Verfolgers Speyer. Der Tabellenzweite tat ihnen diesen Gefallen jedoch nicht und siegte in Fellbach. Somit stehen die Panthers in Mainz wieder unter Zugzwang und müssen mit einem Sieg ihre Spitzenposition behaupten.

Grundlage für den 19. Sieg in Serie soll eine effiziente Wurfquote sein. Die Erfolgsausbeute aus dem Feld war im letzten Spiel in Stuttgart unterdurchschnittlich. Zusätzliches Wurftraining stand deshalb aber nicht auf dem Programm. "Der Wurf ist eine Philosophie für sich. Er erfordert psychische Stabilität und den unbedingten Willen, den Ball zu versenken. Wir haben wieder Hunger und mache mir daher keine Sorgen", sagt der gesundheitlich angeschlagene Coach, der sich voraussichtlich nicht auf den Weg in die rheinland-pfälzische Landeshauptstadt begeben wird. Co-Trainer Boyko Pangarov senior wird an seiner Stelle die Mannschaft leiten.

Im Hinspiel bezwangen die Panthers Mainz deutlich mit 100:60. Mit einer ähnlich einseitigen Partie rechnet Velcic diesmal nicht. "Es ist immer sehr unangenehm, beim ASC aufzulaufen. Wenn wir die Partie aber seriös angehen, rechne ich uns gute Chancen aus", blickt der Übungsleiter voraus.

Mainz hat sich mit zuletzt drei Erfolgen in Serie aus dem größten Abstiegsschlamassel befreit, steht nun auf Platz zehn und kann als klarer Außenseiter befreit aufspielen. Die Zahlen sprechen jedoch klar gegen das Team von Christian Zander. Die Mainzer kassierten von allen Regionalligisten die zweitmeisten Punkte und holen sich die wenigsten Rebounds. "Das ist eine sehr kleine Mannschaft. Zudem sind sie von zwei Spielern stark abhängig", analysiert Velcic. Spielmacher Anish Sharda ist mit 18,8 Punkten pro Partie bester Scorer des ASC. Zudem müssen die Panthers US-Amerikaner Kewan Beebe im Auge behalten. Wenn die Neckarstädter diese beiden Akteure aus dem Spiel nehmen, hat Mainz von der Bank nicht mehr viel Qualität entgegenzusetzen. Die Panthers können hingegen ohne spürbaren Qualitätsverlust rotieren. Velcic: "In dieser Liga kann jeder jeden schlagen. Dennoch bin optimistisch."