Regionalsport Schwarzwald Voll auf Angriff eingestellt

Radsportler vom RSC Donaueschingen peilen in diesem Jahr ehrgeizige Ziele an

Radsport: (daz) Nach einer offiziell als „Übergangsjahr 2017“ bezeichneten Saison will der Radsportclub (RSC) Donaueschingen im Jahr 2018 wieder angreifen. Dank einiger Neuverpflichtungen stehen bereits elf Fahrer unter Vertrag und damit deutlich mehr als in der vergangenen Saison. Außerdem haben die Donaueschinger die Zusage zur Teilnahme an einem Bundesliga-Rennen in Österreich erhalten.

Das „Team RSC Donaueschingen“ will 2018 noch stärker um gute Platzierungen und Siege kämpfen. Noch sind die Personalplanungen nicht ganz abgeschlossen, doch fünf Fahrer mit Qualitäten am Berg und sechs Fahrer, die hauptsächlich bei Kriterien punkten sollen, sind bereits im Kader. Als Spezialisten für Kriterien gelten Benjamin Premiati, Björn Dölker, Stefan Menia, Valentin Kegreis, Jan Fahl und Thomas Breuss. Besondere Qualitäten in den Bergen haben Daniel Fahl, Denis Renner, Lars Ulbrich, Sascha de Poel und Francisco Javer Iniguez. Neu im Team sind Thomas Breuss (Dornbirn/Österreich), Lars Ulbrich (Bad Schussenried), Valentin Kegreis (Leutkirch) und der Chilene Francisco Javer Iniguez, der in Furtwangen wohnt. Dölker fuhr in der vergangenen Saison als Gastfahrer für den RSC und ist nun fest zu den Baaremern gewechselt. „Das ist schon mal eine schlagkräftige Mannschaft, mit der einiges machbar ist“, sagt Stefan Menia, der neben seiner fahrerischen Qualitäten mehr in die Rolle des sportlichen Leiters schlüpfen soll.

Glücklich ist Menia über die Zusage für das Bundesliga-Rennen. „Wir freuen uns auf das Rennen in Österreich, da wir dort zwei neue Sponsoren haben und uns diesen gern zeigen möchten“, ergänzt der gebürtige Österreicher Menia, der jetzt in Brigachtal lebt. Menia ist zuversichtlich, in Österreich weitere Sponsoren in diesem Jahr zu gewinnen, was die eigenen Möglichkeiten des RSC weiter verbessern würde. Ein weiterer Höhepunkt ist noch in der Planung. Menia: „Wir hoffen auf eine Teilnahme an der Vuelta Chile. Wir haben die Chance auf eine Wildcard.“ In Südamerika zu starten, wäre ein Knaller für den 1997 gegründeten RSC Donaueschingen.

Das Kerngeschäft der Donaueschinger wird indes der LBS-Cup bleiben, der ab dieser Saison unter einem neuen Sponsorennamen fortgesetzt wird und die besten Fahrer von Baden-Württemberg vereint. „Wenn wir da in der Teamwertung unter die drei besten Mannschaften kommen, wäre das ein toller Erfolg“, sagt Vereinsgünder Bruno Wischnewski. Unterdessen haben die Fahrer schon längst die Saisonvorbereitung aufgenommen. Im Februar wird es zwei Trainingslager auf Mallorca und in Italien geben.