Regionalsport Schwarzwald Völlig unverständlich

Aufstiegspflicht – ein Begriff, den viele Mannschaftssportler gar nicht kennen. Bei den Ringern sieht es anders aus. Dort ist der Ausdruck sogar in den Richtlinien aufgeführt. Da die Zahl der Bundesligisten in den vergangenen Jahren immer mehr sank, gibt es in den Klassen direkt darunter eine sogenannte Aufstiegspflicht. Viele Vereine scheuen die höchste Liga. Grund dafür sind die finanziellen Voraussetzungen. Die Eliteliga kostet einiges an Geld, um dort wettbewerbsfähig zu sein. Manche Klubs, wie der SV Triberg, müssen deshalb Jahr für Jahr hinterfragen, ob Bundesliga-Ringen überhaupt machbar ist. Andere Vereine, wie der KSV Tennenbronn, wollen erst gar nicht ins Oberhaus. Umso mehr verwundert es, dass Bundesligisten ab dem Viertelfinale Gebühren berappen müssen. Wer bis ins Finale kommt, muss insgesamt 6500 Euro an den Deutschen Ringerbund überweisen. Während in anderen Sportarten der Erfolg belohnt wird, muss ausgerechnet dort, wo viele Vereine knapp kalkulieren, dafür bezahlt werden. Eine völlig unverständliche Vorschrift, die auch bei vielen Ringer-Klubs für Kopfschütteln sorgt. Dass ein Vizepräsident des Verbandes als Begründung anführt, dass es diese Gebühr schon seit zig Jahren gebe, ist nicht wirklich nachvollziehbar. Im Gegenteil: Der Deutsche Ringerverband sollte sich bei solchen Vorgaben nicht wundern, dass das Interesse an der Bundesliga sinkt. Eine Aufstiegspflicht macht’s auch nicht besser.

