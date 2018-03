Regionalsport Schwarzwald Villinger Volleyballerinnen: "Zünglein an der Waage"

Letztes Heimspiel der Saison gegen TV Jahn Kassel

Volleyball, Dritte Liga Damen: TV Villingen – TV Jahn Kassel (Samstag, 19 Uhr). Im letzten Heimspiel der Saison wollen sich die Villinger Volleyballerinnen würdig von ihren treuen Zuschauern verabschieden. Gegen den Tabellenachten strebt die Mannschaft von Sven Johansson, die aktuell auf Platz fünf steht, einen Sieg an. „Gegen Kassel haben wir in den vergangenen Jahren zwar immer gewonnen, uns jedoch auch oft sehr schwergetan“, weiß der Villinger Trainer, der sich an das umkämpfte 3:2 der Schwarzwälderinnen im Hinspiel noch gut erinnern kann.

Auch wenn die Gastgeber als klarer Favorit in das Spiel gehen, weiß Johansson, dass „Kassel vor allem in der Defensive sehr stark ist. Wenn man diese Mannschaft spielen lässt, agiert sie im Angriff zudem fehlerfrei.“ Die Gäste aus Hessen stecken mittendrin im Abstiegskampf und müssen auch in Villingen punkten. „Interessanterweise haben wir nächste Woche mit dem SSC Bad Vilbel einen weiteren Abstiegskandidaten als Gegner. Wir sind sozusagen das Zünglein an der Waage im Duell um den Liga-Verbleib“, meint Johansson.

Nicht nur aus Gründen der sportlichen Fairness möchte seine Mannschaft im letzten Heimspiel der Saison noch einmal alles in die Waagschale werfen: „Die Motivation und der Fokus sind sehr hoch bei uns. Die Mädels wollen sich unbedingt mit einem Sieg von ihren Zuschauern verabschieden“, ergänzt Sven Johansson. Verzichten muss der Übungsleiter dabei aller Voraussicht nach auf Ramona Wolbert und Sonja Kühne, die weiterhin mit einer Grippe ausfallen. Auch Jugendspielerin Amelie Nunnenmacher kann aus privaten Gründen nicht eingesetzt werden.

Die Aufstellung könnte ähnlich aussehen wie beim 2:3 am vergangenen Wochenende in Holz, einzig die Besetzung des Mittelblocks ist noch offen. Die Niederlage im Saarland beschäftigte die Villinger noch länger: „Wir haben das Spiel in dieser Trainingswoche aufgearbeitet. Das Problem war, dass wir in ein bestimmtes Schema verfallen sind und zu leicht auszurechnen waren“, so Johansson. Deshalb wolle der TVV am Samstag wieder „schneller und variabler spielen“.

Mit Hinblick auf das Rahmenprogramm am Samstag will sich der Trainer ein Stück weit überraschen lassen, was Spielführerin Michelle Feuerstein plant. Ein besonderes Highlight wird es für die Zuschauer auf alle Fälle geben: Die Chance, mit einem Ford Mustang bis zu 300 Kilometer weit fahren zu dürfen. Gemeinsam mit dem Autohaus Storz bietet der TVV diese Gelegenheit als Hauptgewinn der parallel zum Heimspiel stattfindenden Verlosung an.