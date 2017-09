Regionalsport Schwarzwald Villinger Volleyball-Coach Johansson: "Wir sind noch lange nicht satt"

TV Villingen startet am Samstag gegen Bad Vilbel. Heimauftakt der Drittliga-Volleyballerinnen

Volleyball, Dritte Liga, Damen: TV Villingen – SSC Bad Vilbel (Samstag, 19 Uhr, Hoptbühlhalle) Mit einer Woche Verspätung, das Auswärtsspiel am vergangenen Wochenende in Kassel wurde verlegt, steigen die Villinger Volleyballerinnen in die Punktspiele ein. Als amtierender Meister werden sich die Villingerinnen mit der Rolle der Gejagten anfreunden müssen. Für Cheftrainer Sven Johansson ist das zumindest in der ersten Partie keine zusätzliche Belastung. "Wir wollen einen guten Saisonauftakt. Wir haben in der vergangenen Saison Bad Vilbel zweimal deutlich bezwungen. Es ist unser Anspruch, mit einem Sieg zu starten."

Nachdem sich die Meistermannschaft aus der vergangenen Saison doch etwas deutlicher als geplant verändert hat, streben die Villingerinnen wieder eine Platzierung im oberen Tabellendrittel an. "Wir sind noch lange nicht satt", kündigt der Cheftrainer an. Seine Spielerinnen freuen sich riesig darauf, nach rund fünfmonatiger Pause wieder vor eigenem Publikum spielen zu dürfen. "Wir haben den Findungsprozess noch nicht ganz abschlossen. Das Zusammenwachsen der Mannschaft wird noch einige Tage dauern", mahnt Johansson Geduld an.

Auch wenn es in der Mannschaft einige neue Gesichter gibt, so zeichnet sich doch im Eröffnungsspiel eine Anfangsformation aus gestandenen Spielerinnen ab. Sonja Kühne (Libero), Michelle Feuerstein (diagonal), Ramona Wolbert oder Nikola Strack (Zuspiel), Nina Gass (Mittelblock), Nadine Hones, Martina Bradacova (beide Annahme außen) haben alle die Meisterschaft in der vergangenen Saison gewonnen. Als zweite Mittelblockerin könnte Neuzugang Lena Kälberer eine Chance bekommen. Alle zwölf Spielerinnen sind fit, gesund und werden am Samstag anwesend sein.

In den letzten Übungseinheiten setzte Johansson noch einige Schwerpunkte. Darunter die Angaben, die zuletzt ausgezeichnet kamen und von den Gegnern nur schwer zu verwerten waren. "Unser Aufschlagspiel sollte wieder eine Waffe werden. Dieses zu perfektionieren ist immer ein Thema." Zudem studierte der Coach verschiedene Spielformen ein. "Wir müssen wieder Souveränität ausstrahlen. Die ersten Ballwechsel werden zeigen, ob wir den Gegner beeindrucken können", fügt Johansson an. Bad Vilbel startete am vergangenen Wochenende mit einer 1:3-Heimpleite gegen Aufsteiger SVK Beiertheim.