Regionalsport Schwarzwald Villinger Trainer auf Spionagetour

Nullachter bereiten sich auf Aufstiegsrunde vor. Abwehrchef Dragan Ovuka absolviert alle Oberligaspiele

Fußball-Oberliga: Eigentlich wäre jetzt die Saison in der Oberliga Baden-Württemberg vorbei. Doch für den FC 08 Villingen stehen am kommenden Sonntag und am Mittwoch, 6. Juni, die entscheidenden Spiele an, verbunden mit der ungeahnten Möglichkeit, nach 46 Jahren wieder Regionalliga-Luft zu schnuppern. Dies durften die Nullachter, beginnend mit der Spielzeit 1966/67, fünf Jahre lang, wobei damals die auf fünf Staffeln aufgeteilte Regionalliga die zweithöchste Liga Deutschlands war. Nun also wieder die Chance – und die Hürden auf dem Weg dorthin heißen FC Bayern Alzenau und FK Pirmasens. Die beiden Teams treffen am Donnerstag (Fronleichnam) im ersten Relegationsspiel um 14 Uhr in Alzenau aufeinander.

Kalkulierte Rückkehr: FK Pirmasens geht wohl als Favorit in die Aufstiegsrunde. Das Team ist nach dem Regionalliga-Abstieg vergangene Saison weitgehend zusammengeblieben und bereitet sich schon seit Wochen auf die Aufstiegsrunde vor. Hinter dem FC Homburg, der den "Betriebsunfall" Abstieg mit einem immensen Etat und stolzen 96 Punkten aus 36 Spielen ad acta legte, wurden die von Peter Tretter trainierten Pirmasenser Zweiter der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar. Fest steht, dass der FC 08 nach Pirmasens reisen muss. Ob die Partie in der 250 Kilometer entfernten südwestpfälzischen Schuhstadt am Sonntag (14 Uhr) oder drei Tage später (Mittwoch, 18.30 Uhr) stattfindet, hängt vom Ausgang der Partie am Donnerstag ab. Gewinnt Alzenau, spielen die Nullachter am Sonntag in Pirmasens. Bei einem Unentschieden oder einem Pirmasenser Sieg trifft der FC 08 am Sonntag erst einmal im Friedengrund auf Alzenau.

Langer Atem: Der FC Bayern Alzenau verfügt ebenfalls über Regionalliga-Erfahrung (2009/10 und 2011 bis 2013), hatte aber in dieser Spielzeit lange Zeit selbst nicht an die Vizemeisterschaft (hinter dem SC Hessen Dreieich) geglaubt. Zu klar lag der TSV Lehnerz auf Platz zwei. Doch Lehnerz, das kommende Saison mit Borussia Fulda fusioniert, scheiterte an den eigenen Nerven und holte nur zwei Punkte aus den letzten drei Spielen. Die vom ehemaligen Zweitliga-Profi Angelo Barletta trainierten Alzenauer betrachten die Aufstiegsrunde als "Bonus" und betonen, keinerlei Druck zu verspüren. Am Donnerstag hofft das Team aus dem 18.000-Einwohner-Ort direkt an der hessisch-bayerischen Grenze gegen Pirmasens auf ein volles Stadion.

Maric und Yahyaijan beobachten: Mit dabei am Donnerstag werden auch Nullacht-Trainer Jago Maric und sein Assistent Arasch Yahyaijan sein. "Pirmasens haben wir dreimal beobachtet, statt Alzenau hatten wir aber bislang eher Lehnerz auf dem Zettel", so Maric. Umso interessanter dürfte die "Spionagetour" beim ersten Aufstiegsspiel für die Nullacht-Verantwortlichen sein. Derweil liegt nach der anstrengenden Saison das Hauptaugenmerk der Villinger Akteure auf Regeneration. Teyfik Ceylan und Daniel Niedermann (wurde später eingewechselt) wurden beim 4:1 gegen Weinheim am Samstag geschont. Daniel Wehrle und Nedzad Plavci fehlten verletzungsbedingt. Während man sich um den defensiven Mittelfeldmann Wehrle ("Bis Sonntag bin ich wieder fit") keine größeren Sorgen macht, ist der Einsatz von Plavci fraglich. Der Torjäger hat einen gebrochenen Zeh und konnte seit dem Pokalfinale nicht mehr trainieren. Alternativ würde wohl Cristian Giles von Beginn an spielen.

Erfolgreiche Saison: Auch der FC 08 betont, ohne jeden Druck in die Aufstiegsrunde zu gehen. Schließlich habe man eine sensationell gute Saison gespielt – allerdings mit dem Makel der bitteren Pokalniederlage gegen den SV Linx, der seinerseits durch ein 2:3 in Radolfzell am Samstag die Tabellenführung der Verbandsliga dem Freiburger FC überließ.

Statistiken: Die Statistiken der Oberliga unterstreichen die Aussage von der herausragenden Saison. Der FC 08 stellte als Aufsteiger mit 42 Punkten das beste Heimteam und landete in der Auswärtstabelle mit 29 Zählern auf Rang zwei. Gemeinsam mit Aufsteiger TSG Balingen stellte man zudem die beste Abwehr (31 Gegentore). Bester Torschütze der Nullachter war trotz seiner zeitweiligen Sperre Nedzad Plavci (15 Treffer), wobei sich Benedikt Haibt durch seine drei Tore gegen Weinheim bei nun 13 Treffern an Cristian Giles (12) vorbei auf Platz zwei schob. Die meisten Einsatzminuten hatte Dragan Ovuka (2912), der als einziger Akteur alle Oberligaspiele bestritt. In der Zuschauertabelle belegen die Nullachter mit einem Schnitt von knapp 800 im Friedengrund Platz drei hinter TSG Balingen und SSV Reutlingen. Das Heimspiel in der Aufstiegsrunde gegen Alzenau dürfte der Kasse der Schwarz-Weißen ebenfalls noch einmal so richtig guttun. Je nach Ausgangslage hoffen die Nullachter auf bis zu 3000 Besucher.