Villinger Sechserpack in Löffingen

FC 08 II gewinnt Landesliga-Derby mit 6:2 Toren. Starke Startphase der Gäste

Fußball-Landesliga: FC Löffingen – FC Villingen II 2:6 (2:4) (sl) Die Gäste übernahmen sofort auf dem tiefen Rasen das Spielgeschehen und hatten die erste große Chance durch Fabio Chiurazzi (3.). Der Gastgeber war wohl gedanklich noch in der Kabine, sodass die nächste Villinger Chance nicht lange auf sich warten ließ. Villingen präsentierte sich technisch stark und hatte mit Ketterer einen Mann, der das Spiel bestimmte.

Nach rund zehn Minuten befreite sich Löffingen aus der eigenen Hälfte und kam durch Hoheisel zum ersten Torschuss. Praktisch im Gegenzug wurde ein Villinger Spieler im Löffinger Strafraum gefoult. Wagner nutzte den Elfmeter zum 0:1. Danach spielten die Gäste wie aus einem Guss. Nach einer schönen Flanke von Ketterer profitierte wiederum Fabio Chiurazzi von einem Ausrutscher eines Löffinger Abwehrspielers und brauchte den Ball nur noch einzuschieben. Drei Minuten später war es wiederum Ketterer, der mit einer Flanke auf den gleichen Spieler dafür sorgte, dass Osek im Löffinger Tor keine Chance hatte.

Nun erwachte der Ehrgeiz der Löffinger. Beide Teams waren fortan auf Augenhöhe und nach einem schönen Spielzug von Weissenberger auf Hoheisel erzielte dieser den Anschlusstreffer. Löffingen glich jetzt die Spielanteile aus. Nach einem Foul im Strafraum erzielte Schuler den 2:3-Anschluss. Villingen war nun in der Abwehr verwundbar. Doch nach einem krassen Löffinger Abwehrfehler bediente Ketterer Atar, der die Flanke zum 2:4 nutzte.

In der Pause wechselte Löffingen zweimal und fand besser in die Partie. Schuler scheiterte mit einer Großchance am Villinger Torwart. Nun häuften sich die Chancen auf beiden Seiten. Nach 70 Minuten wieder ein gefährlicher Freistoß von Ketterer, doch Osek parierte. Das Spiel wurde hitziger. Löffingen war bemüht, hatte jedoch Pech im Abschluss. In dieser Drangphase bekamen die Gäste einen Freistoß. Ketterer verwandelte diesen direkt. Damit war das Spiel entschieden. Ein weiterer Treffer der Villinger durch Mauro Chiurazzi setzte den Schlusspunkt einer torreichen Partie. Villingen gewann verdient, wenn auch etwas zu hoch. Tore: 0:1 (13.) Wagner (FE.), 0:2 (20.) F. Chiurazzi, 0:3 (22.) F. Chiurazzi, 1:3 (32.) Hoheisel, 2:3 (36.) Schuler, 2:4 (45.) Atar, 2:5 (81.) Ketterer, 2:6 (84.) M. Chiurazzi.

FC Löffingen: Osek, Schwirtz (78. Maingardt), D. Fuß, Weißenberger (84. F. Löffler), Hirschbolz, Kaufmann, Kornienko (46. Baumann), Schuler, Messmer, Hoheisel , Isele (46. Gaudig).

FC 08 Villingen II: Otte, Campisciano, Dresel (56. Wehrle), M. Chiurazzi, Zölle (86. Ganter), Cakici, Ketterer (88. Kokolanski), Atar (83. Jakob), F. Chiurazzi, Wagner, Hynes.