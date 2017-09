Regionalsport Schwarzwald Villinger Kriterium: Sebastian Metzler nutzt Gunst der Stunde

Radrennen in der Innenstadt. Gastgeber hervorragend in Form

Radsport: (rp) Die Räder surrten am Sonntag beim Interstuhl-Cup über das Kopfsteinpflaster der Villinger Innenstadt. Entgegen der Wetterprognosen startete das Auftaktrennen beim Villinger Kriterium bei kühlen, aber ansonsten besten Bedingungen.

Beim Rennen der Frauen, Jugend und Senioren, das über 50 Runden (gleich 45 Kilometer) ging, waren vom RC Villingen Marcus Keller, Luca Brugger, Thomas Hutt, Ralf Nühlen, Arnhild Proß und Eliane Rupp dabei. Krankheitsbedingt fehlte Karl Rupp. Leicht angeschlagen ging Eliane Rupp an den Start und gab das Rennen vorzeitig auf. Nach der zweiten Wertung zogen die ersten fünf Fahrer weiter durch und fuhren schnell einen Vorsprung heraus. Mit in dieser Spitzengruppe befand sich Luca Brugger, der sich in prächtiger Form präsentierte. Auch der Öschelbronner Jugendfahrer Fabian Keller, Christian Feger aus Hofweier, Frank Pfeiffer aus Ravensburg und Otto Schädler aus Friedrichshafen punkteten in den Wertungssprints fleißig und erreichten im letzten Viertel des Rennens die Überrundung, sodass die Entscheidung um den Sieg des Rennens unter diesen fünf Fahrern fiel. Die Schlusswertung musste die Entscheidung bringen. Mit einem Sieg in dieser Wertung holte sich Frank Pfeiffer den Tagessieg, gefolgt von Fabian Keller. Punktgleich mit Cristian Feger schrammte Luca Brugger als Vierter hauchdünn am Podest vorbei. Den Sprung aufs Podest schafften noch Rudi Bawel als bester Senior 4 und Jeannine Mark als beste Fahrerin der Frauenklasse. Marcus Keller hatte nicht seinen besten Tag erwischt und landete auf Platz 8. Seine Mannschaftskollegen Thomas Hutt als 13., Ralf Nühlen als 18. und Arnhild Proß als 22. rundeten das Ergebnis aus Villinger Sicht ab.

Pünktlich auf die Punktehatz machten sich die Fahrer des kleinen Finales. Hier ging es gleich richtig zur Sache. Vom gastgebenden Villinger Verein waren Marcel Arena, Gernot Rupp, Andrej Fendel, Steffen Käding, Elias Petruschke, Silvio Müller und die Brüder Christian und Florian Singer mit dabei. Dem hohen Anfangstempo mussten Christian und Florian Singer sowie Silvio Müller und Steffen Käding Tribut zollen. Als es zu regnen begann, mussten die Fahrer höllisch aufpassen, um auf dem glatten Pflaster speziell am Oberen Tor nicht zu stürzen. Als eine Prämie ausgelobt wurde, fasste sich Andrej Fendel ein Herz, holte sich die Prämie und fuhr etliche Runden vorneweg. Doch kurz vor der nächsten Wertung wurde er wieder gestellt. Zu den fleißigsten Punktesammlern zählte der Öschelbronner Richard Schlude, der in der Schlusswertung nur noch den Angriff des Deißlingers David Graf abwehren musste, um den Sieg in trockene Tücher zu bringen. Eine Schrecksekunde hatte er noch zu überstehen, denn der Führende stürzte und konnte sich aufgrund der Rundenvergütung wieder eingliedern. Richard Schlude erwies sich als der absolut stärkste Fahrer des kleinen Finales und gewann verdient das Rennen.

Auf Platz zwei fuhr der Deißlinger David Graf und auf den 3. Platz schob sich Seniorenfahrer Stefan Bock. Der Villinger Marcel Arena fand bei seinem Heimrennen nicht die gewohnte Form, konnte aber trotzdem punkten und erreichte den 6. Platz. Bestens aufgelegt war Andrej Fendel, der den 8. Platz erreichte. Aber auch der Rest des Villinger Teams konnte mit den Platzierungen zufrieden sein. Gernot Rupp wurde 11., Elias Petruschke überraschte mit seinem 13. Platz. Auf Platz 17 kam Steffen Käding. Silvio Müller sowie Christian und Florian Singer landeten auf den Rängen 20, 21 und 22.

Im Hauptrennen konnte der RC Villingen ebenfalls mit einer zahlen- und leistungsmäßig starken Gruppe aufwarten. Angeführt vom Vorjahressieger Stephan Duffner ging das Team mit Sebastian Metzler, Björn Dölker, Roland Kienzler, Philipp Bucher, Alexander Dutty und Junior Matthias Gummich an den Start. Bereits in den ersten Runden, die in einem höllischen Tempo gefahren wurden, zeigten die Villinger, dass der Sieg nur über das Team der Gastgeber zu erreichen war. Das hohe Tempo führte bis zur Hälfte des Rennens bereits zu etlichen Aufgaben, darunter auch der Villinger Björn Dölker. Alle RC-Fahrer ordneten sich dem Ziel unter, Stephan Duffner aufs Treppchen zu bringen. Zur Mitte des Rennens gab es eine überraschende Wende, denn Sebastian Metzler, der Donaueschinger Dennis Renner und der Öschelbronner Junior Kim Haiduk starteten einen Ausreißversuch, in dessen Verlauf Metzler die ersten drei Wertungen gewann und sich an die virtuelle Spitze setzte. Es kristallisierte sich immer mehr heraus, dass es auch in diesem Jahr einen Villinger Sieg geben würde. Die Schlusswertung musste die Entscheidung bringen. Hier genügte Sebastian Metzler der 2. Platz, um das Rennen nach Hause zu fahren. Damit blieb im zweiten Jahr in Folge der Sieg in den Villinger Stadtmauern. Vorjahressieger Stephan Duffner kam auf den 4. Platz. Philipp Bucher erreichte mit Rang 9 einen Platz in den Top Ten. Roland Kienzler wurde Zwölfter und war bester Seniorenfahrer. Junior Matthias Gummich wurde 13. und Alexander Dutty 15.

Beim Rennen der Amateure setzte nach einer Stunde starker Regen ein, aber die routinierten Fahrer meisterten das nasse Pflaster ohne Probleme. In allen Rennen wurde bester Radsport und den Zuschauern jede Menge Unterhaltung geboten.