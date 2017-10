Regionalsport Schwarzwald Villinger Junioren im Pokal siegreich

Zweite Runde im Verbandspokal. Beide Teams mit mittelmäßigen Leistungen

Fußball-Verbandspokal, A-Junioren: FC Überlingen – FC 08 Villingen 0:5 (0:1). (ms) Mit einer dominanten Vorstellung zog die Villinger A-Jugend in die dritten Pokalrunde ein. Jonah-Philipp Domm steuerte zum klaren 5:0-Sieg beim Landesligisten Überlingen vier Tore bei. Dennoch war Villingens Trainer Emanuele Ingrao nicht zufrieden. "Gegen einen schwachen Gegner haben wir nur das Nötigste getan. Die Jungs haben sich kaum schmutzig gemacht. Wir haben maximal 30 Prozent unseres Potenzials abgerufen." Tore: 0:1 (24.) Domm, 0:2 (51.) Domm, 0:3 (70.) Batuhan Bak, 0:4 (73.) Domm, 0:5 (85.) Dom. ZS: SR: Gabriel Palatini (Heiligenberg).

Verbandspokal, C-Junioren: FV Lörrach-Brombach – FC 08 Villingen 1:3 (0:0). Eine Runde weiter geht es auch für die U 15 der Nullachter. Villingens Trainer Haris Redzepagic wechselte im Vergleich zum Ligaspiel am Sonntag auf acht Positionen. Die zweite Reihe enttäuschte jedoch. Nach dem Rückstand kurz nach der Pause wechselte Redzepagic die Stammspieler ein. "Die Joker haben Tempo gemacht und die Wende eingeleitet", sagte der FC 08-Coach. Luis Seemann per Elfmeter sowie Johannes Giese und Domenico De Leo per Schlenzer in den Winkel drehten die Partie in den letzten zehn Minuten. Tore: 1:0 (37.), 1:1 (62.) Seemann (FE), 1:2 (63.) Giese, 1:3 (68.) De Leo. ZS: 100. SR: Jonny Lemmrich (Rheintal).